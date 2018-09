O candidato à Presidência da república, Ciro Gomes (PDT) deixou o Hospital Sírio-Libanês na tarde desta quarta-feira e confirmou participação no debate promovido pelo SBT, em parceria com Folha de S.Paulo e UOL. “Turma querida, obrigado por essa enxurrada de amor e carinho. Já está tudo bem. Daqui a pouco, todo mundo ligado comigo no debate do SBT a partir das 17h45! Beijos”, disse o candidato pelo Twitter.

Ciro Gomes se sentiu mal na tarde de terça-feira, quando passou por exames e se submeteu a uma cauterização de áreas hemorrágicas no próstata, realizada pelo urologista Miguel Srougi, que acompanha Ciro com a equipe do médico Roberto Kalil Filho. Segundo o hospital Sírio-Libanês, ele foi diagnosticado com quadro de sangramento urinário espontâneo, relacionado com crescimento benigno do órgão.

O hospital havia informado mais cedo que o candidato tinha previsão de alta na tarde desta quarta-feira. “No futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes”, explicou o Sírio-Libanês em nota.

O candidato tem feito campanha se apresentando como alternativa a Fernando Haddad (PT) no campo da centro-esquerda para um segundo turno contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido pelo petista.