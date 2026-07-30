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Política

Ciro e Vilela podem liquidar disputas no 1º turno, enquanto RS caminha para duelo, avalia cientista político

No Ponto de Vista, Adriano Cerqueira aponta amplo favoritismo no Ceará e em Goiás, mas vê corrida mais aberta no Rio Grande do Sul

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 13h34 | Atualizado em 30 jul 2026, 13h34
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As novas pesquisas estaduais de Genial/Quaest divulgadas nesta semana desenham três situações distintas no Ceará, Rio Grande do Sul e Goiás. Na avaliação do cientista político Adriano Cerqueira, feita no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, Ciro Gomes e Daniel Vilela apresentam condições de buscar vitórias ainda no primeiro turno, enquanto a corrida gaúcha tende a se concentrar em uma disputa entre Juliana Brizola e Luciano Zucco (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ciro Gomes pode vencer no primeiro turno no Ceará?

Para Cerqueira, os números apresentados no programa colocam Ciro Gomes em uma situação de amplo favoritismo na corrida pelo governo cearense. Segundo o cientista político, a intenção de voto de Ciro já se aproxima da soma alcançada pelos demais adversários, cenário que abre a possibilidade de definição da eleição ainda na primeira rodada. “Há um indicativo, até dependendo de como for feita a campanha, que o Ciro possa até ganhar já no primeiro turno.”

Cerqueira destacou que a vantagem se torna ainda mais evidente nas simulações de segundo turno, nas quais Ciro chega a 48% das intenções de voto. Na avaliação do analista, o grau de conhecimento do candidato e a memória política e administrativa de sua família no Ceará ajudam a explicar o desempenho. “O favoritismo, a memória administrativa na política da família e do próprio candidato também está sendo muito favorável para ele.”

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Por que a eleição no Rio Grande do Sul é diferente?

O cenário gaúcho, segundo Cerqueira, apresenta características mais competitivas. Juliana Brizola e Luciano Zucco aparecem em empate técnico e tendem a concentrar uma disputa marcada pela divisão entre esquerda e direita.

Para o cientista político, o sobrenome de Juliana constitui um ativo eleitoral por carregar uma memória política relevante no estado. Do outro lado, Zucco pode ser beneficiado pela associação com o campo bolsonarista. Cerqueira chama atenção, porém, para outro elemento: o elevado contingente de eleitores que ainda não definiu o voto.

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Os indecisos podem decidir a corrida gaúcha?

A pesquisa registra 31% de indecisos no primeiro turno, além de 12% que declaram intenção de votar em branco, anular ou não comparecer. Para Cerqueira, os números indicam que a corrida ainda tem espaço considerável para mudanças à medida que os candidatos se tornem mais conhecidos.

O analista ponderou que isso não significa que Juliana tenha atingido seu limite eleitoral. Para determinar o potencial de crescimento dos dois, seria necessário observar também indicadores como conhecimento e rejeição. Ainda assim, Cerqueira vê uma tendência de concentração da disputa. “Há indicativos de que deve ficar entre os dois candidatos”, afirmou, apontando também uma perspectiva clara de segundo turno no estado.

Daniel Vilela pode liquidar a eleição em Goiás?

Em Goiás, Cerqueira identifica um cenário muito mais favorável ao governador Daniel Vilela (MDB), que aparece com 37% das intenções de voto no levantamento apresentado pelo programa. O cientista político atribui parte desse desempenho à exposição política de Ronaldo Caiado nos meses anteriores e avalia que o capital político acumulado pela gestão também beneficiou Vilela.

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Segundo Cerqueira, há uma característica particularmente relevante nos números: o percentual do governador se aproxima da soma das intenções de voto de todos os seus adversários. “Pode até ter uma situação de vitória no primeiro turno em Goiás, como também há uma possibilidade maior, segundo essa mesma rodada de pesquisa, no caso lá do Ceará.”

Nas simulações de segundo turno, o desempenho de Vilela reforça essa leitura. Para Cerqueira, os números colocam o governador em uma posição confortável no início da campanha. “Eu diria que a situação está muito favorável para ele.”

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Assim, enquanto Ceará e Goiás apresentam candidatos em posição de ameaçar uma definição antecipada das respectivas eleições, o Rio Grande do Sul permanece como o cenário mais aberto dos três, com elevado número de indecisos e uma disputa que, na avaliação de Cerqueira, tende a avançar para o segundo turno.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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