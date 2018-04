Ciro dá tapa em pescoço de youtuber, que responde de forma machista

Pré-candidato do PDT à Presidência da República, o ex-governador cearense Ciro Gomes deu dois tapas no pescoço do youtuber Arthur do Val, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL). O desentendimento aconteceu nesta segunda-feira (9) em um intervalo do Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, que reúne outros presidenciáveis.

O youtuber questionava Ciro Gomes a respeito das declarações que ele deu sobre organizar um sequestro de Lula para evitar sua prisão e que receberia o juiz Sergio Moro “a bala” caso tentasse prendê-lo. Ciro Gomes negou as duas falas.

“Espero que você nunca seja presidente”, afirmou o youtuber ao presidenciável. “E eu espero que você vá à merda, bobão”, respondeu Ciro no momento em que deu dois tapas e saiu andando.

A tréplica sobrou para a atriz Patrícia Pillar, ex-mulher do político. “Você acha que eu sou a Patrícia Pillar para você bater? É um frouxo!”, disse Arthur do Val.

Não há qualquer registro que o político cearense tenha agredido a atriz, com quem foi casado até 2011. Em entrevista ao jornal O Globo, no último mês de março, ela declarou que votará em Ciro Gomes nas eleições de 2018.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Ciro negou a agressão. “Tu acha que se eu tivesse batido nele não tinha uma marquinha? Do jeito que eu sou…”

“Ciro perguntou se eu era bolsominion, disse que eu era um ‘bobão’ e me deu dois tapas na cabeça. Não me deu um soco na cara, mas vocês poderão ver no vídeo se isso é atitude de um presidenciável”, disse Arthur do Val.

Veja o vídeo: