Ciro chama Fernando Holiday, vereador de SP, de ‘capitãozinho do mato’

O pré-candidado do PDT à Presidência da República Ciro Gomes chamou o vereador paulistano Fernando Holiday (DEM) de ”capitãozinho do mato” durante entrevista à rádio Jovem Pan nesta segunda-feira. A expressão faz referência ao personagem que ficou conhecido como “capitão do mato” durante o período da escravidão no Brasil: um serviçal dos proprietários rurais – às vezes negro -, encarregado de capturar escravos fugitivos.

A frase foi proferida enquanto o presidenciável discorria sobre um eventual apoio do DEM à sua candidatura para as eleições de outubro. O vereador foi citado como um dos motivos pelos quais há dificuldades para se firmar um acordo entre os partidos. “Esse Fernando Holiday aqui é um capitãozinho do mato. Porque a pior coisa que tem é um negro usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado”, disse.

No Fórum Única, evento promovido em São Paulo nesta segunda-feira pelo setor sucroalcooleiro, Ciro citou dois pontos da atuação de Holliday que justificariam sua fala: a iniciativa de tentar acabar com o Dia da Consciência Negra e a apologia pelo fim das cotas. “Portanto, capitão do mato, aqui, é uma metáfora segura que eu tenho que ele faz esse papel em pleno século 21”. Confrontado com fato de que Holliday ser do partido do amigo Rodrigo Maia, Ciro respondeu apenas com um “Pois é”.

Em sua conta no Twitter, Holiday destacou que a ”gravidade do ato foge da esfera política” e que não se trata de ”divergência ideológica, mas de injúria racial pura e simples”. Ele afirma, ainda, que processará o pré-candidato. ”Nossa conversa será na Justiça”, disse.