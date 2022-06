Ciro ataca Lula, mas boa parte de seus eleitores daria ‘voto útil’ nele

Enquanto o pedetista Ciro Gomes segue na estratégia de atacar Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) em doses parecidas, parte considerável de seus eleitores considera votar no petista para encerrar as eleições deste ano no primeiro turno – e, com isso, derrotar o atual presidente.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest desta quarta-feira, 38% dos que dizem votar em Ciro assumem a possibilidade de fazer o movimento, que é uma das estratégias da campanha do ex-mandatário. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, é correto afirmar que quatro em cada dez apoiadores do postulante do PDT se enquadram na estatística.

Terceiro colocado na pesquisa com 7% – Lula tem 47% e Bolsonaro, 29% -, o candidato do PDT fica acima da média geral nesse ponto do levantamento. No total, 27% dos eleitores entrevistados cogitam o voto útil, contra 65% que descartam; 1% diz que não vai às urnas e 6% não sabem ou não responderam.

O número relacionado a Ciro casa com outro parecido: Lula é a segunda opção de voto para 34% dos ciristas, percentual acima do observado nos demais candidatos. Ou seja: o pedetista bate no petista, mas seus eleitores ainda têm o ex-presidente como a figura mais palatável se o ex-ministro não estivesse na disputa.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 2 e 5 de junho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. Está registrada no TSE sob o protocolo BR-03552/2022.