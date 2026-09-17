Cinco pesquisas sobre o duelo Lula x Flávio em 2026 e qual mais acertou em 2022
BTG/Nexus, Quaest, AtlasIntel e Datafolha mostram empate entre o presidente e o senador no segundo turno da eleição atual; só a CNT/MDA dá vantagem ao petista
Cinco pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nesta semana, todas mostrando um duelo equilibrado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual confronto direto no segundo turno.
Três institutos deram Lula numericamente na frente: o Datafolha (46% a 44% das intenções de voto), BTG/Nexus (47% a 46%) e a CNT/MDA (47,3% a 40,0%) — só este último não mostra empate técnico dentro da margem de erro.
Outros dois institutos apontam Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula: AtlasIntel (47,2% a 46,8%) e Quaest (42% a 40%). Nos dois casos há empate dentro da margem de erro.
Como foi em 2022
Desses institutos, apenas BTG/Nexus não fez levantamento no segundo turno da eleição presidencial de 2022, disputado entre Lula e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), com vitória apertada do petista, por 1,8 ponto percentual de vantagem.
O instituto que mais se aproximou do resultado final foi o Paraná Pesquisas, que não faz levantamentos este ano sobre a corrida presidencial.
Veja a comparação entre as últimas pesquisas e o resultado final nas urnas em 2022.
2022 – RESULTADO DA VOTAÇÃO NO 2º TURNO
Lula: 50,9%
Jair Bolsonaro: 49,1%
2022 – ÚLTIMA PESQUISA ANTES DO 2º TURNO
Paraná Pesquisas
Lula: 50,4%
Bolsonaro: 49,6%
CNT/MDA
Lula: 51,1%
Bolsonaro: 48,9%
Datafolha
Lula: 52%
Bolsonaro: 48%
Quaest
Lula: 52%
Bolsonaro: 48%
AtlasIntel
Lula: 53,4%
Bolsonaro: 46,6%
Ipec
Lula: 54%
Bolsonaro: 46%