Cinco pesquisas sobre o duelo Lula x Flávio em 2026 e qual mais acertou em 2022

Cinco pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nesta semana, todas mostrando um duelo equilibrado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual confronto direto no segundo turno.

Três institutos deram Lula numericamente na frente: o Datafolha (46% a 44% das intenções de voto), BTG/Nexus (47% a 46%) e a CNT/MDA (47,3% a 40,0%) — só este último não mostra empate técnico dentro da margem de erro.

Outros dois institutos apontam Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula: AtlasIntel (47,2% a 46,8%) e Quaest (42% a 40%). Nos dois casos há empate dentro da margem de erro.

Como foi em 2022

Desses institutos, apenas BTG/Nexus não fez levantamento no segundo turno da eleição presidencial de 2022, disputado entre Lula e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), com vitória apertada do petista, por 1,8 ponto percentual de vantagem.

O instituto que mais se aproximou do resultado final foi o Paraná Pesquisas, que não faz levantamentos este ano sobre a corrida presidencial.

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Veja a comparação entre as últimas pesquisas e o resultado final nas urnas em 2022.

2022 – RESULTADO DA VOTAÇÃO NO 2º TURNO

Lula: 50,9%

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Jair Bolsonaro: 49,1%

2022 – ÚLTIMA PESQUISA ANTES DO 2º TURNO

Paraná Pesquisas

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Lula: 50,4%

Bolsonaro: 49,6%

CNT/MDA

Lula: 51,1%

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Bolsonaro: 48,9%

Datafolha

Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

Quaest

Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

AtlasIntel

Lula: 53,4%

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Bolsonaro: 46,6%

Ipec

Lula: 54%

Bolsonaro: 46%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral