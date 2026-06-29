Cientista político vê um risco no tom do discurso que Flávio Bolsonaro usou na Argentina

A estratégia adotada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para consolidar sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto pode ajudá-lo a preservar o eleitorado mais identificado com o bolsonarismo, mas também criar dificuldades para conquistar os votos decisivos do centro político. A avaliação foi feita pelo cientista político Marcos Teixeira durante entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ao comentar os movimentos recentes da campanha presidencial (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo o especialista, enquanto Flávio intensifica a agenda internacional e endurece o discurso político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta dificuldades provocadas pelas próprias declarações públicas.

A estratégia de Flávio fortalece ou limita sua campanha?

Para Marcos Teixeira, a reação do senador após o desgaste provocado pelo caso Banco Master foi buscar reforçar sua identidade junto ao núcleo mais fiel do eleitorado bolsonarista. “Com o caso Vorcaro, ele buscou de alguma maneira não perder o ânimo do bolsonarismo mais radicalizado.”

Na avaliação do cientista político, essa estratégia se refletiu na intensificação de agendas internacionais e no endurecimento do discurso político. Teixeira citou a aproximação com lideranças estrangeiras e afirmou que o senador “radicalizou o discurso”.

A guinada pode afastar os eleitores moderados?

Embora considere natural a tentativa de preservar a base bolsonarista, Marcos Teixeira pondera que o movimento pode dificultar a conquista dos eleitores indecisos. “Para quem queria se apresentar como moderado no início da campanha, eu não sei até que ponto essa radicalização mais à direita pode ajudá-lo.”

Continua após a publicidade

Segundo ele, existe o risco de a campanha consolidar apoio em um segmento do eleitorado, mas perder justamente os votos considerados decisivos para uma eleição nacional. “Ele pode estar ganhando de um lado e perder definitivamente aquele eleitorado que de fato vai decidir a eleição.”

Qual é o principal problema da campanha de Lula?

Ao analisar o cenário governista, o cientista político afirmou que o maior desafio do presidente continua sendo a comunicação. Para Teixeira, Lula vem criando desgastes desnecessários por declarações públicas que acabam produzindo repercussão política. “O grande problema do Lula continua sendo falar mais do que podia e não ter cautela na fala.”

O discurso internacional passou a ocupar espaço na campanha?

Durante o programa, Laísa Dall’Agnol destacou que Flávio Bolsonaro participou de um encontro de grupos conservadores em Buenos Aires, onde apresentou críticas ao governo Lula e defendeu um alinhamento mais próximo entre Brasil e Israel caso seja eleito presidente.

Continua após a publicidade

O senador também voltou a defender a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

O cenário ainda pode mudar?

Para Marcos Teixeira, a corrida presidencial permanece aberta e continuará sendo influenciada por novos fatos políticos. Na avaliação do cientista político, tanto a campanha de Lula quanto a de Flávio Bolsonaro seguem expostas a episódios capazes de alterar o ambiente eleitoral, exigindo respostas rápidas dos candidatos diante dos desdobramentos da pré-campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.