Cientista político vê possível interferência eleitoral em fechamento de representações dos EUA

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A suspensão dos atendimentos nas embaixadas e consulados dos EUA e da Austrália no Brasil, antes da eleição, gerou estranheza. O cientista político Rodrigo Prando vê a medida, justificada por segurança, como uma possível interferência americana no pleito, citando falas de Trump. Ele alerta para os desdobramentos.

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A suspensão dos atendimentos presenciais na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil, nesta sexta-feira, 2, pode representar mais um episódio de interferência americana no ambiente eleitoral brasileiro, na avaliação do cientista político Rodrigo Prando. Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, o professor do Mackenzie afirmou desconhecer um fato concreto de violência que explicasse a medida, adotada por questões de segurança, segundo o governo americano (este texto é um resumo do vídeo acima).

O Departamento de Estado não detalhou as questões de segurança nem as associou à eleição de domingo.

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Por que o fechamento chamou a atenção?

O cientista político disse nunca ter acompanhado situação semelhante em sua atuação como analista de eleições. Embora espere uma disputa acirrada no primeiro turno e em um eventual segundo turno, Prando afirmou não ter conhecimento de atentado, suspeita ou acontecimento violento que justificasse a suspensão dos serviços.

“Eu acho estranhíssimo”, declarou, destacando também a decisão da Embaixada da Austrália em Brasília de fechar as portas naquele dia. Para ele, as medidas exigem atenção aos possíveis desdobramentos políticos, eleitorais e geopolíticos.

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O que os governos informaram sobre as medidas?

Na apresentação das notícias, Laísa informou que os Estados Unidos não haviam detalhado a situação que motivou a decisão. Funcionários foram orientados a trabalhar de casa, e cidadãos americanos que precisassem de atendimento emergencial deveriam procurar o oficial de plantão por telefone ou e-mail, sem comparecer às representações.

Segundo as informações apresentadas no programa, o Departamento de Estado manteve o Brasil no nível dois de sua classificação de risco, em uma escala de quatro, embora algumas regiões tenham avaliação mais elevada. A representação australiana também alegou preocupações com a segurança e recomendou que seus cidadãos evitassem as instalações diplomáticas.

Como Prando relaciona o episódio à eleição?

Na avaliação do professor, o fechamento precisa ser observado à luz de outras manifestações de Donald Trump sobre o Brasil. Prando citou o anúncio de tarifas em 2025 e a posição do presidente americano contrária ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que Trump chamou de “caça às bruxas”.

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No vídeo exibido pelo Ponto de Vista, Trump afirmou acompanhar de perto a eleição brasileira e destacou a importância do país. “O Brasil é um país muito importante, um grande país. O povo brasileiro é fantástico. É uma eleição muito importante”, declarou.

Para Prando, a sequência de episódios sustenta a hipótese de uma nova tentativa de intervenção no ambiente político brasileiro. O cientista político defendeu acompanhar a situação “com cautela e com muita atenção”, sobretudo diante da adoção de uma medida semelhante pela Austrália.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.