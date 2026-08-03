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Política

Cientista político explica o plano por trás da transformação de ‘Lulinha Paz e Amor’ em ‘Lula Porreta’

Em análise no Ponto de Vista, Elias Tavares afirma que discurso da convenção petista buscou energizar a base histórica do partido

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 13h07 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h13
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Cientista político explica o plano por trás da transformação de ‘Lulinha Paz e Amor’ em ‘Lula Porreta’ Priorizar nos meus resultados Google

Ao anunciar que não pretende mais ser o “Lulinha Paz e Amor” e que quer governar como um “Lula Porreta”, o presidente Lula enviou um recado direto à militância petista durante a convenção que oficializou sua candidatura à reeleição, neste domingo, 2. Para o cientista político Elias Tavares, o discurso representa uma tentativa de reacender a base histórica do PT em um momento em que a esquerda chega mais organizada à disputa presidencial. A análise foi feita no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol (este texto é um resumo do vídeo acima).

Na convenção, Lula afirmou que, em um eventual quarto mandato, pretende ir além das políticas já implementadas e concentrar esforços em um “salto de qualidade” para o país.

Por que Lula mudou o tom do discurso?

Ao comentar a fala do presidente, Elias resgatou a campanha presidencial de 2002, quando Lula adotou a imagem do “Lulinha Paz e Amor” como forma de reduzir resistências e ampliar seu diálogo com outros setores do eleitorado. Segundo o cientista político, o momento agora é diferente.

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“O que a gente percebe nessa fala da convenção é que o Lula está reacendendo essa chama do petismo”, afirmou. Na avaliação dele, o discurso foi direcionado principalmente à militância histórica do partido, que, ao longo do atual mandato, manifestou incômodo com decisões políticas consideradas moderadas, como a composição da chapa presidencial com Geraldo Alckmin.

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O discurso foi feito para a militância ou para o eleitor de centro?

Para Tavares, a convenção procurou equilibrar mensagens para públicos distintos, mas o trecho em que Lula abandona o personagem do “Paz e Amor” teve como destinatário principal o eleitorado petista mais tradicional. “Essa fala dele é uma fala de conexão com esse petista mais inflamado”, afirmou.

Segundo o cientista político, Lula fez gestos voltados ao centro durante o evento, mas reservou parte importante de sua fala para mobilizar a militância mais aguerrida, característica que, segundo ele, sempre marcou a trajetória do PT. “Ele fala muito mais com a sua base. Ele fala muito mais com o seu eleitorado do que com quem está fora da bolha”, avaliou.

O PT já se sente confortável na disputa?

Questionado sobre a possibilidade de o discurso indicar confiança excessiva da campanha petista, Elias afirmou que o cenário atual difere do observado em eleições anteriores. Na avaliação do especialista, embora a esquerda seja numericamente menor do que o conjunto formado por centro-direita e direita, ela chega mais organizada à disputa presidencial. “A esquerda tem um candidato há muito tempo à reeleição. Todo mundo sabe quem é esse candidato. Todo mundo sabe quais são esses partidos de esquerda”, disse.

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Para ele, o ambiente do outro lado do espectro político é mais fragmentado, com disputas internas entre diferentes candidaturas.

Por que a campanha aposta na militância digital?

Elias também avaliou que o novo tom adotado por Lula busca fortalecer o engajamento dos apoiadores nas redes sociais durante a campanha. Segundo ele, a militância virtual precisa de estímulos permanentes para manter o debate político ativo, e o discurso da convenção cumpriu exatamente esse papel.

“Essa guerrilha virtual precisa desse combustível”, afirmou. Na sua leitura, Lula ofereceu aos apoiadores uma mensagem capaz de “retroalimentar essa estrutura dessa militância inflamada”, algo que, segundo o cientista político, não vinha acontecendo com tanta intensidade nos últimos anos.

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Apesar do aceno à base histórica, Tavares entende que a estratégia não elimina a necessidade de dialogar com outros segmentos do eleitorado ao longo da campanha. Para ele, o discurso da convenção marcou sobretudo um movimento de reorganização interna, reforçando a identidade petista antes do início oficial da disputa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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