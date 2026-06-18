Cientista político avalia o dano potencial para Lula da ação da PF contra líder do governo

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A operação da PF sobre o Caso Master levanta preocupações para a pré-campanha de Lula. O cientista político Rodrigo Prando analisa o potencial desgaste, o envolvimento do senador Jaques Wagner e até onde as investigações podem ir. O caso, que lembra a capilaridade da Lava Jato, pode se tornar “radioativo” para a reeleição do presidente.

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A operação deflagrada pela Polícia Federal sobre o caso Master abriu uma nova frente de preocupação para o Palácio do Planalto e para a pré-campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, o cientista político Rodrigo Prando afirmou que os efeitos políticos do caso dependerão diretamente do avanço das investigações e do eventual envolvimento do senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado e alvo da PF nesta quinta, 18 (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao comentar o tema, Prando destacou que a política brasileira vive uma disputa permanente de versões. “A gente tem os fatos em si e a narrativa. Ela é moldada e muito plástica aos interesses de quem está interpretando os acontecimentos”, afirmou. Segundo ele, a oposição tentará associar o caso ao governo Lula, enquanto aliados do PT buscarão atribuir responsabilidades a gestões anteriores. Ainda assim, o cientista político considera que existe potencial de desgaste para o presidente.

“Pode sim haver um potencial de desgaste da pré-campanha à reeleição do presidente Lula”, disse.

Até onde a investigação pode chegar?

Para Prando, a principal incógnita é saber se as apurações permanecerão restritas ao entorno de Wagner ou se poderão produzir elementos que atinjam diretamente o presidente da República. “A grande questão é até que ponto estes fatos trazidos à tona hoje param no Jaques Wagner ou chegam até o presidente Lula”, afirmou.

O cientista político observou que a reação inicial do governo será decisiva para conter os danos. Entre as alternativas possíveis, citou um eventual afastamento do senador baiano para permitir o avanço das investigações sem contaminação política da administração federal. “Continuando como líder do governo no Senado, é óbvio que isso pode se espraiar para questões relacionadas a Lula e, consequentemente, ao cenário político-eleitoral”, avaliou.

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O caso lembra a Lava Jato?

Questionado sobre as comparações com o ambiente político da Operação Lava Jato, Prando afirmou que o caso atual possui uma característica semelhante: a percepção de uma rede de relacionamentos que ultrapassa fronteiras partidárias e institucionais. “Não é apenas governo e oposição. É a forma tentacular como o Banco Master alcança políticos do Executivo, do Legislativo e até membros do Judiciário”, disse.

Na avaliação do especialista, a percepção de uma corrupção disseminada produz efeitos políticos relevantes porque enfraquece a confiança da população nas instituições democráticas. “Quando os políticos são todos considerados ruins, abre-se espaço para aquele outsider com um discurso moralista e salvador”, afirmou.

Segundo ele, esse ambiente favorece narrativas antissistema e amplia a desconfiança em relação ao funcionamento da política tradicional.

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A resposta do PT foi suficiente?

O PT reagiu rapidamente à operação. Em nota, o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, manifestou apoio às investigações e reafirmou confiança em Jaques Wagner. Para Prando, a manifestação seguiu o roteiro esperado de uma organização política diante de uma crise envolvendo um de seus principais dirigentes. “Ele fez o papel dele como presidente do partido”, afirmou.

O cientista político ponderou, porém, que a sustentação política do senador dependerá dos próximos capítulos da investigação. Caso surjam fatos mais comprometedores, o cenário pode mudar rapidamente. “Se as investigações trouxerem fatos concretos, essa confiança pode ser traída e caberá um afastamento para que ele responda à Justiça”, avaliou.

Jaques Wagner corre risco de perder espaço no governo?

Na visão de Prando, a permanência de Wagner na liderança do governo poderá se tornar inviável caso as investigações avancem sobre seu entorno. “A situação política dele fica insustentável. Como líder do governo, mais do que insustentável. Ela passa a ser radioativa inclusive para o projeto de reeleição”, afirmou.

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Segundo ele, em uma disputa presidencial potencialmente apertada, qualquer fator de desgaste pode ter relevância eleitoral. Por isso, o governo pode ser levado a criar uma espécie de “barreira de contenção” para impedir que o caso atinja diretamente Lula.

A crise tem o mesmo peso do caso Flávio Bolsonaro?

Apesar dos riscos, Prando avalia que a dimensão da crise ainda não se compara ao impacto sofrido pela campanha de Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio envolvendo Daniel Vorcaro. Ele lembrou que, naquele episódio, as consequências apareceram rapidamente nas pesquisas eleitorais, com ampliação da vantagem de Lula em diversos levantamentos. “No caso do Flávio, a dimensão da crise é empiricamente perceptível nas pesquisas”, afirmou.

Já no episódio envolvendo Jaques Wagner, o cientista político considera que ainda é cedo para medir os efeitos eleitorais. O resultado dependerá da evolução das investigações e da eficácia da estratégia de resposta adotada pelo PT. “Politicamente e juridicamente, nós vamos saber o resultado disso no decorrer da investigação”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.