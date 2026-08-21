Cientista político avalia as chances da criação de uma CPI do Lulinha

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A criação de uma CPI para investigar suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha enfrenta obstáculos políticos no Congresso, sendo classificada como “muito pouco provável” por especialistas. A análise destaca o calendário eleitoral e a falta de disposição dos presidentes da Câmara e do Senado como fatores determinantes.

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As primeiras movimentações da oposição para criar uma comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha enfrentam obstáculos políticos para avançar no Congresso. Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA+TV, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Rodrigo Prando classificou como “muito pouco provável”, naquele momento, a instalação de uma CPI sobre o caso (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante o programa, Laísa relatou que o senador Carlos Viana havia defendido a abertura de uma CPI, enquanto Mário Frias propôs uma comissão mista, formada por deputados e senadores. A apresentadora observou, porém, que a reação da oposição ainda era restrita e relatou ter ouvido de um deputado do PL que parlamentares estavam concentrados nas próprias disputas eleitorais.

Para Prando, esse é um dos principais fatores que dificultam uma mobilização mais ampla. “Nós estamos já no Brasil no modo eleição”, afirmou. Com as campanhas para diferentes cargos entrando no centro das atenções, o cientista político avalia que os interesses eleitorais passam a disputar espaço com uma eventual ofensiva parlamentar sobre o caso.

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Por que uma CPI sobre Lulinha teria dificuldade para avançar?

Prando destacou que a mobilização de parlamentares não é o único componente necessário para uma comissão prosperar. Segundo sua análise, o avanço de uma CPI ou CPMI também passa pelas decisões políticas tomadas no comando do Congresso.

Ao citar Hugo Motta e Davi Alcolumbre, Prando argumentou que ambos também precisam considerar seus interesses políticos, eleitorais e regionais. Nesse cenário, ele não identifica disposição, naquele momento, para uma disputa que possa ampliar o confronto com o governo.

“Eu não vejo predisposição política, tempo hábil o suficiente e vontade dos dois presidentes do Senado e da Câmara de levar à frente uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tráfico de influência do Lulinha”, afirmou.

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O cientista político deixou aberta, contudo, a possibilidade de mudança caso surjam novos desdobramentos. Para isso, segundo ele, seria necessário que “algo muito grave, extraordinário” acontecesse e que o caso ganhasse uma dimensão ainda maior.

O calendário eleitoral esvazia a pressão da oposição?

Na avaliação de Prando, sim. O cientista político relacionou a reação ainda limitada ao fato de deputados e senadores já estarem voltados para suas próprias campanhas.

A própria Laísa destacou essa dinâmica ao relatar que, apesar do interesse político da oposição em explorar o caso, integrantes do grupo estão concentrados nas respectivas eleições. Prando concordou com a leitura e afirmou que o país já entrou efetivamente no ambiente da disputa pelo poder nas urnas.

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Essa combinação entre interesses eleitorais e falta de tempo ajuda a explicar por que os pedidos iniciais de investigação parlamentar não significam, necessariamente, que uma CPI conseguirá sair do papel.

Qual é o papel de Davi Alcolumbre nesse cálculo?

Na parte final da entrevista, Laísa questionou especificamente a posição de Alcolumbre, lembrando que ele já havia demonstrado resistência anteriormente à instalação de uma comissão voltada ao caso.

Prando avaliou que o cenário atual tornaria uma mudança de posição ainda menos provável. Segundo ele, a relação entre Alcolumbre e Lula havia passado anteriormente por um período de forte tensão, mas posteriormente registrou uma reaproximação.

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Para o cientista político, essa mudança pesa na avaliação sobre o futuro de uma eventual CPI. “Se antes ele já havia dito que não tinha intenção de levar à frente uma CPI, neste caso agora eu vejo como muito pouco provável”, afirmou.

Prando fez questão, contudo, de evitar uma conclusão definitiva. “Quero enfatizar: muito pouco provável. Não é impossível”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.