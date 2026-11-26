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A montagem do ministério do governo Lula enfrenta um novo desafio: com o avanço das emendas, cargos já não garantem apoio fácil no Congresso. Além disso, o petista precisa equilibrar acenos ao mercado e experiência técnica. Entenda a análise do cientista político Rodrigo Prando sobre o cenário.

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A montagem do ministério para o quarto mandato de Lula envolve um obstáculo que vai além da pressão do mercado financeiro: a distribuição de cargos perdeu parte de sua capacidade de atrair apoio parlamentar. Essa é a avaliação do cientista político Rodrigo Prando, para quem o fortalecimento dos deputados por meio das emendas tornou mais complexa a formação de uma base no Congresso (este texto é um resumo do vídeo acima).

Em entrevista ao Ponto de Vista desta quinta-feira, 26, apresentado por Isabella Alonso Panho, Prando contestou a percepção de que Lula esteja atrasado na escolha da equipe. “Eu não acho que o presidente está demorando e o mercado tem que segurar um pouquinho”, afirmou. Segundo ele, as decisões exigem conciliar experiência administrativa, conhecimento técnico e articulação política.

Os desafios do governo Lula 4

Como as emendas mudaram a negociação por ministérios?

Prando apontou uma mudança na dinâmica do presidencialismo de coalizão. Na sua análise, a nomeação de representantes de um partido para ministérios tinha maior capacidade de assegurar a participação da legenda na base e o apoio à agenda do Executivo. “Quando um presidente nomeava um ministro de um determinado partido, um ou dois ministros de um partido, esse partido vinha pra coalizão e dava votos, ajudava na agenda do presidente”, explicou.

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O fortalecimento das emendas parlamentares, segundo o professor, alterou essa relação. Com mais poder sobre recursos orçamentários, os deputados passaram a depender menos do acesso aos ministérios. Para Prando, Lula precisa levar essa perda de atratividade dos cargos em consideração ao negociar com os partidos que poderão integrar a sustentação do próximo governo.

O que o mercado espera da equipe econômica?

Na avaliação do cientista político, agentes do mercado financeiro esperavam uma vitória de Flávio Bolsonaro e reagiram negativamente à reeleição de Lula. Prando interpreta a cobrança pela definição da equipe econômica como parte da pressão por uma mudança de orientação, especialmente em relação ao corte de gastos.

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Embora reconheça a necessidade de responsabilidade fiscal, o professor argumentou que a composição também precisa refletir o projeto escolhido nas urnas. “O presidente Lula tem que arquitetar um ministério que, de um lado, obviamente, faça algum aceno para o mercado”, disse. Nesse contexto, avaliou que Luiz Carlos Trabuco poderia ser uma opção pela capacidade de interlocução com os agentes econômicos, caso aceitasse assumir a função.

Quais critérios pesam na escolha dos ministros?

Além das negociações partidárias, Prando destacou a importância do domínio técnico e da experiência prévia na administração pública. Ao mencionar Camilo Santana e Geraldo Alckmin, citou suas trajetórias em governos estaduais como exemplos de experiência executiva que pode ser considerada na formação da equipe.

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Para o professor, a combinação desses critérios ajuda a explicar o ritmo das decisões e impede que a escolha seja tratada apenas como uma resposta às cobranças dos investidores. “Ele não começou o quarto mandato, ele está terminando o terceiro”, afirmou. A definição do ministério, concluiu, exige tempo “porque não é uma arquitetura fácil”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.