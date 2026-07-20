Cientista político aponta dois fatores que serão determinantes para Flávio nas próximas semanas

Ler Resumo





A campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta seu maior teste nas convenções partidárias, buscando apoio do Centrão e eleitores moderados. O cientista político Márcio Coimbra analisa os desafios e a cautela das legendas de centro, além de um eleitorado decisivo, mas ainda indefinido. Entenda os fatores que moldam a disputa presidencial.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A abertura do período de convenções partidárias coloca a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diante de um dos principais testes da disputa presidencial: ampliar o apoio para além da base bolsonarista e atrair partidos do Centrão. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, o cientista político Márcio Coimbra afirmou que a cautela das legendas de centro e a disputa por um eleitorado mais moderado serão determinantes para o desempenho do candidato nas próximas semanas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que as convenções são decisivas para a campanha de Flávio Bolsonaro?

Questionado sobre a dificuldade enfrentada por Flávio para dialogar com eleitores de centro e conquistar o apoio das principais siglas do Centrão, Coimbra afirmou que esse é justamente o principal desafio da campanha.

Segundo o cientista político, as convenções devem mostrar quais partidos estarão formalmente ao lado do PL e quais preferirão manter uma posição de espera.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

Por que o Centrão prefere manter distância?

Na avaliação do cientista político, os partidos do Centrão optam por preservar margem de negociação ao longo da campanha. “Eles estão tomando um pouco mais de cautela”, diz

Segundo ele, essa postura permite que as legendas decidam mais adiante qual candidatura apoiar, de acordo com a evolução da disputa presidencial e com eventuais negociações para participação em um futuro governo.

Quem é o eleitor que preocupa a campanha?

Coimbra afirmou que a maior preocupação da campanha está em um grupo reduzido, mas decisivo, do eleitorado. Segundo ele, há um contingente entre 5% e 10% de eleitores que não possui alinhamento definitivo e pode definir o resultado da eleição no segundo turno. “Eles estavam tendendo a Flávio, mas depois do episódio do Dark Horse, esse eleitorado se afastou da campanha do Flávio e não retornou ainda.”

Continua após a publicidade

Na avaliação do cientista político, esse grupo permanece em compasso de espera e poderá definir seu voto apenas mais próximo da eleição.

Existe espaço para uma terceira via?

Questionado por Laísa Dall’Agnol sobre a possibilidade de nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou Renan Santos crescerem diante das dificuldades enfrentadas por Flávio, Coimbra afirmou que, no cenário atual, a polarização tende a permanecer. “Sem um fato novo, a tendência é a gente ter a manutenção da polarização e a confirmação de Flávio e Lula para um segundo turno.”

Segundo ele, o quadro eleitoral só seria alterado por acontecimentos capazes de modificar significativamente a percepção do eleitorado.

Continua após a publicidade

O que poderia mudar o cenário da disputa?

Durante a entrevista, Coimbra afirmou que circulam especulações em Brasília sobre possíveis novos desdobramentos envolvendo investigações em curso. O cientista político ressaltou, porém, que essas informações pertencem ao campo das especulações. Na avaliação dele, apenas um fato novo de grande impacto teria potencial para romper a polarização observada até agora.

Segundo Coimbra, episódios recentes produziram desgaste para o filho de Bolsonaro, mas ainda não foram suficientes para alterar a dinâmica principal da disputa presidencial, que continua concentrada entre os dois polos políticos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.