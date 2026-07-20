🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

Cientista político aponta dois fatores que serão determinantes para Flávio nas próximas semanas

Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, Márcio Coimbra afirma que disputa pelo eleitor de centro pode definir os rumos da campanha presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 13h28
Continua após publicidade
Cientista político aponta dois fatores que serão determinantes para Flávio nas próximas semanas Priorizar nos meus resultados Google

A abertura do período de convenções partidárias coloca a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diante de um dos principais testes da disputa presidencial: ampliar o apoio para além da base bolsonarista e atrair partidos do Centrão. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, o cientista político Márcio Coimbra afirmou que a cautela das legendas de centro e a disputa por um eleitorado mais moderado serão determinantes para o desempenho do candidato nas próximas semanas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que as convenções são decisivas para a campanha de Flávio Bolsonaro?

Questionado sobre a dificuldade enfrentada por Flávio para dialogar com eleitores de centro e conquistar o apoio das principais siglas do Centrão, Coimbra afirmou que esse é justamente o principal desafio da campanha.

Segundo o cientista político, as convenções devem mostrar quais partidos estarão formalmente ao lado do PL e quais preferirão manter uma posição de espera.

Siga

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

Por que o Centrão prefere manter distância?

Na avaliação do cientista político, os partidos do Centrão optam por preservar margem de negociação ao longo da campanha. “Eles estão tomando um pouco mais de cautela”, diz

Segundo ele, essa postura permite que as legendas decidam mais adiante qual candidatura apoiar, de acordo com a evolução da disputa presidencial e com eventuais negociações para participação em um futuro governo.

Quem é o eleitor que preocupa a campanha?

Coimbra afirmou que a maior preocupação da campanha está em um grupo reduzido, mas decisivo, do eleitorado. Segundo ele, há um contingente entre 5% e 10% de eleitores que não possui alinhamento definitivo e pode definir o resultado da eleição no segundo turno. “Eles estavam tendendo a Flávio, mas depois do episódio do Dark Horse, esse eleitorado se afastou da campanha do Flávio e não retornou ainda.”

Continua após a publicidade

Na avaliação do cientista político, esse grupo permanece em compasso de espera e poderá definir seu voto apenas mais próximo da eleição.

Existe espaço para uma terceira via?

Questionado por Laísa Dall’Agnol sobre a possibilidade de nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou Renan Santos crescerem diante das dificuldades enfrentadas por Flávio, Coimbra afirmou que, no cenário atual, a polarização tende a permanecer. “Sem um fato novo, a tendência é a gente ter a manutenção da polarização e a confirmação de Flávio e Lula para um segundo turno.”

Segundo ele, o quadro eleitoral só seria alterado por acontecimentos capazes de modificar significativamente a percepção do eleitorado.

Continua após a publicidade

O que poderia mudar o cenário da disputa?

Durante a entrevista, Coimbra afirmou que circulam especulações em Brasília sobre possíveis novos desdobramentos envolvendo investigações em curso. O cientista político ressaltou, porém, que essas informações pertencem ao campo das especulações. Na avaliação dele, apenas um fato novo de grande impacto teria potencial para romper a polarização observada até agora.

Segundo Coimbra, episódios recentes produziram desgaste para o filho de Bolsonaro, mas ainda não foram suficientes para alterar a dinâmica principal da disputa presidencial, que continua concentrada entre os dois polos políticos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).