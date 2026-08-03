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Política

Cientista político analisa recuperação de Flávio e vê teto de Lula na nova pesquisa BTG/Nexus

Em entrevista ao Ponto de Vista, Elias Tavares afirma que Lula e Flávio Bolsonaro já têm grupo consolidado de apoiadores nas urnas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 12h59 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h00
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Cientista político analisa recuperação de Flávio e vê teto de Lula na nova pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

A leve recuperação de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, apontada pela mais recente pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 3, reforça o cenário de polarização que vem marcando a corrida presidencial, mas ainda está longe de alterar o equilíbrio da disputa. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Segundo ele, tanto o presidente Lula quanto o senador do PL já demonstram sinais de terem alcançado seus respectivos tetos eleitorais, o que torna decisiva a disputa por um contingente reduzido de eleitores ainda em aberto (este texto é um resumo do vídeo acima).

Para Tavares, o principal dado do levantamento não é apenas a oscilação dos candidatos, mas a confirmação de que a eleição permanece altamente polarizada. “O Lula está oscilando ali num teto que já existe. Na verdade, esse teto existe dos dois lados”, afirmou. Na sua leitura, a diferença entre os dois permanece pequena e reforça a tendência de uma disputa binária.

Os episódios negativos da campanha ficaram para trás?

Nos últimos meses, Flávio esteve no centro de sucessivas polêmicas, entre elas o caso envolvendo o Banco Master, questionamentos sobre sua relação com Daniel Vorcaro e o conflito político com Michelle Bolsonaro. Para Elias, a recuperação registrada na pesquisa mostra que a candidatura conseguiu interromper parte da sequência negativa, mas isso não significa que os desafios tenham desaparecido.

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A melhora, no entanto, ainda ocorre dentro da margem de erro e não representa, necessariamente, uma mudança consolidada no cenário eleitoral.

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Quais são os desafios da candidatura de Flávio?

Na avaliação de Elias, a principal preocupação da campanha agora não está apenas nas pesquisas, mas na construção política necessária para o início oficial da disputa. Ele destacou que Flávio ainda precisa definir seu candidato a vice e ampliar o arco de alianças antes do encerramento do período das convenções partidárias. “Ele precisa entender como é que vai ficar esse leque de alianças”, afirmou.

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O cientista político também condicionou a continuidade da recuperação ao comportamento das investigações envolvendo o Master. Segundo ele, se o caso deixar de produzir novos desdobramentos, a campanha poderá entrar na fase eleitoral em melhores condições para recuperar espaço. Caso contrário, advertiu, novos fatos poderão voltar a pressionar a candidatura.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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