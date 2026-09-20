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Política

Cientista político alerta para riscos de Fla-Flu eleitoral via Supremo

Candidatos exploram a crise do STF com suspeitas de corrupção, gerando o risco de desviar o foco de temas essenciais para eleitores

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 22h35
Sessão plenária extraordinária do STF
Sessão plenária extraordinária do STF (Alejandro Zambrana/Divulgação)
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Cientista político alerta para riscos de Fla-Flu eleitoral via Supremo Priorizar nos meus resultados Google

As estratégias de Lula e Flávio Bolsonaro, os dois líderes da corrida presidencial, para tirar ganhos políticos da crise do Supremo Tribunal Federal em suas campanhas não estão livres de riscos. A instrumentalização da celeuma provocada dentro da Corte desde a revelação das 52 mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes coloca ainda mais evidência para o eleitorado o tema da corrupção, em um já tenso e conflagrado ambiente de ida iminente às urnas para definir o governante do país pelos próximos quatro anos.

A cisão do STF em alas compostas, de um lado, por Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, e, de outro, por André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux, invadiu a campanha eleitoral com mais intensidade, formando torcidas que associam o primeiro grupo ao candidato petista e o segundo, ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De fato, Lula e o capitão reformado contam com duas indicações em cada lado da divisão, o que não significa, necessariamente, alinhamento automático de todos os integrantes de cada ala.

Em discursos recentes, o atual presidente tem ressaltado que Moraes foi uma indicação de Michel Temer (MDB) em 2017. Gilmar Mendes chegou ao tribunal em 2002, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

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Para especialistas ouvidos por VEJA, a politização de decisões da instância máxima do Judiciário não é um problema em si, dado que é natural que juízes indicados por presidentes da República conservem alguma vinculação ideológica com quem viabilizou sua chegada a um cargo vitalício de enorme poder decisório. 

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Mas a invasão do plenário do Supremo pelo clima político-eleitoral torna-se um potencialmente corrosiva quando se adiciona o ingrediente das suspeitas de corrupção, como no caso de relações impróprias com o pivô da maior fraude bancária da história do país — que, de resto, além de Moraes e Dias Toffoli, agora se espalham para supostas conexões envolvendo familiares dos ministros Nunes Marques e Luiz Fux. Todos negam ter cometido qualquer irregularidade.

“Não é a politização de decisões do Supremo por si só, mas é a relação da politização com a corrupção e com as eleições. Torna-se um fator explosivo que está confundindo a cabeça do eleitor e pode permitir que um candidato que se posicione melhor tenha ganhos políticos”, alerta o doutor em ciência política Pedro Castelo Branco, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

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O hiperfoco no inferno astral do STF ainda contribui para dividir a atenção de eleitores com temas mais presentes em seu dia a dia, como a avaliação das propostas dos diferentes candidatos para resolver crônicos problemas do país na segurança pública, na saúde e na educação. Para Castelo Branco, ainda que não devesse, o cenário atual ganha ares de um Fla-Flu entre Flávio Bolsonaro e Lula disputado por meio das diferentes alas em que se dividem os ministros do STF. 

Ele alerta até para a possibilidade de episódios de violência política, presentes nas campanhas de 2018 e 2022, além dos ataques de 8 de janeiro de 2023. “As eleições contribuem para criar uma aura de dramaticidade e elevar a temperatura e a pressão. O momento eleitoral já é de muita pressão por si só, porque é o momento de eventual alternância do poder”, afirma.

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