Cid Gomes fala sobre relação com Ciro, seu rival na eleição: ‘Quem mudou foi ele’

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Cid Gomes abriu o jogo sobre a ruptura política com o irmão Ciro, destacando a mudança de alianças de Ciro e o apoio do senador ao projeto petista de Lula no Ceará. Ele critica as novas parcerias de Ciro e reafirma sua lealdade. Entenda os bastidores da disputa entre os caciques cearenses.

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O senador Cid Gomes (PSB-CE), irmão do ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE), falou sobre a relação deles em entrevista coletiva no Ceará. Ambos são dois dos maiores caciques políticos do estado, mas são adversários nas eleições deste ano, com Cid apoiando a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e Ciro disputando o governo contra o petista.

“Eu não me movo contra ninguém, quem mudou foi o Ciro. Ele é que foi se aliar a pessoas que sempre estiveram contra um projeto de construção para o estado do Ceará”, afirmou o senador, que esteve presente na convenção nacional do PT em São Paulo neste domingo, 2, para apoiar a oficialização da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

“A minha relação com Ciro, de minha parte, é de absoluto respeito e de gratidão. Agora, na política, ele tomou um rumo diferente. E não é de agora, já vem de algum tempo. Em 2022, eu pensava diferente dele e, para não brigar com ele, em nome do respeito, da gratidão e da admiração que tenho por ele, eu me anulei na política. O problema é que, depois disso, tendo acontecido tudo o que eu previa, eu esperava que ele tivesse bom senso de reconhecer o erro, e que nós voltássemos a nos falar. Foi o contrário, depois das eleições, eles passaram a me agredir e atribuir a mim as derrotas deles (… )”, disse.

Cid lembrou, ainda, que tem aliança com Lula desde 2006. “Nas vezes em que Ciro foi candidato, eu votei sempre nele no primeiro turno e no Lula no segundo. Eu continuo no mesmo lugar”, afirmou.

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Ele também criticou os novos aliados de Ciro no estado, como o deputado federal André Fernandes — principal líder do PL no estado — e Capitão Wagner (União Brasil), candidato ao Senado na chapa do irmão. “Na política você tem construtores e demolidores, aqueles que não têm um projeto, uma realização, e passam o tempo falando mal dos outros, fazem disso o sentido de estar na política. Para mim, André e Wagner são esse tipo de gente, demolidores. Não constroem nada, só destroem, só botam defeito, como se não tivessem responsabilidade nenhuma”, explicou Cid Gomes.

Atualmente, Ciro Gomes lidera as pesquisas para o governo do Ceará. A confirmação da tentativa de reeleição de Cid ao Senado ocorreu após um pedido de Lula para que ele pudesse fortalecer a chapa petista contra o próprio irmão.