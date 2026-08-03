Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

Cid Gomes fala sobre relação com Ciro, seu rival na eleição: ‘Quem mudou foi ele’

Senador diz que o ex-governador, que tenta voltar ao comando do Ceará, se aliou a 'demolidores' na política local

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 13h29 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h50
Cid e Ciro Gomes
Os irmãos Cid e Ciro Gomes, quando ainda eram aliados nas campanhas eleitorais (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Cid Gomes fala sobre relação com Ciro, seu rival na eleição: ‘Quem mudou foi ele’ Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cid Gomes (PSB-CE), irmão do ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE), falou sobre a relação deles em entrevista coletiva no Ceará. Ambos são dois dos maiores caciques políticos do estado, mas são adversários nas eleições deste ano, com Cid apoiando a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e Ciro disputando o governo contra o petista.

“Eu não me movo contra ninguém, quem mudou foi o Ciro. Ele é que foi se aliar a pessoas que sempre estiveram contra um projeto de construção para o estado do Ceará”, afirmou o senador, que esteve presente na convenção nacional do PT em São Paulo neste domingo, 2, para apoiar a oficialização da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

“A minha relação com Ciro, de minha parte, é de absoluto respeito e de gratidão. Agora, na política, ele tomou um rumo diferente. E não é de agora, já vem de algum tempo. Em 2022, eu pensava diferente dele e, para não brigar com ele, em nome do respeito, da gratidão e da admiração que tenho por ele, eu me anulei na política. O problema é que, depois disso, tendo acontecido tudo o que eu previa, eu esperava que ele tivesse bom senso de reconhecer o erro, e que nós voltássemos a nos falar. Foi o contrário, depois das eleições, eles passaram a me agredir e atribuir a mim as derrotas deles (… )”, disse.

Siga

Cid lembrou, ainda, que tem aliança com Lula desde 2006. “Nas vezes em que Ciro foi candidato, eu votei sempre nele no primeiro turno e no Lula no segundo. Eu continuo no mesmo lugar”, afirmou.

Continua após a publicidade

Ele também criticou os novos aliados de Ciro no estado, como o deputado federal André Fernandes — principal líder do PL no estado — e Capitão Wagner (União Brasil), candidato ao Senado na chapa do irmão. “Na política você tem construtores e demolidores, aqueles que não têm um projeto, uma realização, e passam o tempo falando mal dos outros, fazem disso o sentido de estar na política. Para mim, André e Wagner são esse tipo de gente, demolidores. Não constroem nada, só destroem, só botam defeito, como se não tivessem responsabilidade nenhuma”, explicou Cid Gomes.

Atualmente, Ciro Gomes lidera as pesquisas para o governo do Ceará. A confirmação da tentativa de reeleição de Cid ao Senado ocorreu após um pedido de Lula para que ele pudesse fortalecer a chapa petista contra o próprio irmão.

Publicidade
TAGS:
Ceará
Cid Gomes
Ciro Gomes
Eleições 2026
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).