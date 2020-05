China foi mencionada abertamente em 4 momentos na reunião ministerial

Quando Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira, 22, pela divulgação do vídeo da reunião ministerial mencionada por Moro, o ministro determinou que fossem mantidos em sigilo trechos que tratam de política externa, como menções negativas à China. No material divulgado, no entanto, o nome do país vem à tona em quatro momentos, não necessariamente elogiosos, que falam sobre a possibilidade de um agente infiltrado e até a utilizam como exemplo para a legalização de jogos de azar. Enquanto o vídeo era divulgado, a embaixada chinesa no Brasil divulgou nota reafirmando a força das relações comerciais entre os países. Confira os trechos em que a China é citada e a “resposta” da embaixada abaixo:

Paulo Guedes, China e Plano Marshall

Paulo Guedes: “Então quando se falou em Plano Marshall, Pró-Brasil é um nome espetacular. Dez, mil. Plano Marshall é um desastre. Revela despreparo nosso. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um Plano Marshall para nos ajudar. A China, [trecho suprimido], deveria financiar um Plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, é o plano Pró-Brasil.”

Serviço secreto chinês

Jair Bolsonaro: “Eu tava vendo, estudando em fim de semana aqui como é que o serviço chinês, secreto, trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? [trecho suprimido]. É simples o negócio. “A, não deve publicamente”. Devo falar como? Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. [trecho suprimido]. Tudo bem. Tá? [trecho suprimido]. Você tira do [trecho suprimido] porra, da [trecho suprimido] tu não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira, né? Em alguns ministérios tem gente deles plantado aqui dentro, né? Então não queremos brigar com [trecho suprimido], zero briga com a [trecho suprimido]. Precisamos deles pra vender? Sim. Eles precisam também de nós. Porque se não precisassem não estariam comprando a soja da gente não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem umas… alguma afinidade conosco.”

O cara que você tem que aguentar

Paulo Guedes: “A comida tá chegando. As exportações tão seguindo. A China é aquele cara que você sabe que tem que aguentar, porque pra vocês terem uma ideia, pra cada um dólar que o Brasil exporta pros Estados Unidos, exporta três pra China.”

Hamilton Mourão: [trecho suprimido]

Paulo Guedes: É, [trecho suprimido]. Você sabe que ele é diferente de você. Você sabe que geopoliticamente está do lado de cá. Agora, não deixa jogar fora aquilo ali não porque aquilo ali é comida nossa. Nós estamos exportando para aqueles caras. Não vamos vender pra eles ponto crítico nosso, mas vamos vender a nossa soja. Isso a gente pode vender à vontade. Eles precisam comer.”

Exemplo em jogos de azar

Paulo Guedes: Tem problema nenhum. São bilionários, são milionários. Executivo do mundo inteiro. O cara vem, é… fazem convenções … olha, o turismo saiu de cinco milhões em Cingapura pra trinta milhões por ano. O Brasil recebe seis. Uma pequena cidade recebe trinta milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún lá, Angra dos Reis em Cancún . Aquilo ali pode virar Cancún rápido. Entendeu? A mesma coisa aí é, Espanha. Espanha recebe trinta, quarenta milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia. Macau recebe vinte e seis milhões hoje na … na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócios. É só maior de idade. O cara entra, deixa grana lá que ele ganhou anteontem, – ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fod… Ô Damares. Damares. Damares. Deixa cada um … Damares. Damares. O presidente, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fod… do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fod…, pô!”

Nota da embaixada

Horas depois da divulgação do vídeo, a Embaixada da China divulgou nota reforçando a posição dos dois países como “parceiros estratégicos globais”. “Em 2020, a parceria comercial Brasil-China está cada vez mais forte. No acumulado entre janeiro e abril, a China representou 31,0% das exportações do Brasil, com a parceria crescendo a cada mês”, exalta o órgão em outro tuíte. Veja abaixo as publicações originais:

pic.twitter.com/c4SIP8RlHu — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) May 23, 2020

Em 2020, a parceria comercial Brasil-China está cada vez mais forte. No acumulado entre janeiro e abril, a China representou 31,0% das exportações do Brasil, com a parceria crescendo a cada mês: 📈jan – 25,3%

📈fev – 29,2%

📈mar – 30,1%

📈abr – 37,8%

fonte: MDIC – Min. Economia pic.twitter.com/NyeWMzGQb1 — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) May 20, 2020

