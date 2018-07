Chico Buarque, Gil e outros artistas defendem ‘Lula Livre’ no Rio

Dezenas de artistas se reúnem na noite deste sábado para o Festival Lula Livre, em defesa da liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Operação Lava Jato. A organização do evento, que acontece desde as 14h no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro, divulgou a participação de 42 cantores e bandas, que se apresentarão até as 22h.

As atrações mais aguardadas são de Chico Buarque e Gilberto Gil. Também foram divulgadas as presenças dos cantores Chico César, Beth Carvalho, Jards Macalé, Lan Lanh e Ana Cañas. No início da noite, o público já lotava o entorno do palco, instalado embaixo dos Arcos da Lapa, um ponto turístico do bairro boêmio carioca.

Milhares de manifestantes vestiram máscaras de Lula e clamaram por sua liberação. No início do evento, a atriz Lucélia Santos fez um discurso em defesa do ex-presidente e também da sua participação nas eleições deste ano. Personalidades como o ator Fábio Assunção e o deputado federal Jean Wyllis compareceram ao evento.