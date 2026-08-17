Chefão do PT mantém porta aberta para apoio de Lula a pai de Motta

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, não descarta um eventual apoio de Luiz Inácio Lula da Silva à candidatura de Nabor Wanderley, pai de Hugo Motta, a uma cadeira do Senado pela Paraíba.

O petista já defendeu publicamente a reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo, aliado histórico do petista, mas nada falou sobre uma aliança com o pai do presidente da Câmara.

Na semana passada, Motta fez uma demonstração pública de apoio à reeleição de Lula. Ainda assim, o presidente permaneceu em silêncio sobre um eventual alinhamento à postulação de Nabor.

A jornalistas, Edinho disse que o presidente reconhece a importância do apoio do clã de Motta na Paraíba, mas pontuou que Lula e Nabor ainda tem uma relação a ser construída. O dirigente petista disse que trabalhará para isso acontecer.