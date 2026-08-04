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Política

Chapa puro-sangue: vice de Zema deverá ser do Novo e será anunciado até quarta

Ex-governador de Minas Gerais tentou atrair Democracia Cristã e Podemos para a sua chapa, sem sucesso

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h36
Romeu Zema em evento da G4, em São Paulo
Romeu Zema em evento da G4, em São Paulo (Isabella Alonso Panho/VEJA)
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O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato a presidente da República, disse nesta terça-feira, 4, em São Paulo, que, sem alternativas, deverá ir com uma chapa puro-sangue para a corrida ao Palácio do Planalto. Seu vice deverá ser um nome do Novo, que será definido até a tarde de quarta, 5.

Zema chegou a dialogar com o Democracia Cristã e o nome do ministro aposentado Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), chegou a ser cotado para o posto. As conversas, no entanto, não avançaram. A legenda também tentou um acordo com o Podemos, que igualmente não evoluiu.

A informação sobre a data final do anúncio do vice foi confirmada por Zema durante uma sabatina no G4 Group, na capital paulista. A fala do ex-governador de Minas foi marcada principalmente pelos acenos ao mercado financeiro e pelo reforço da pauta conservadora nos costumes.

Zema disse que, entre os candidatos, ele é “o único empreendedor” e “que não tem o rabo preso”. “Tem que privatizar tudo. Não tem vaca sagrada”, disse Zema. Ele também defendeu uma reforma administrativa e uma nova reforma previdenciária, afirmando que a de 2019 já ficou defasada. “Quero que a Selic caia a níveis civilizados, tipo 6%”, disse. Ele também defendeu a permanência do programa do Bolsa Família, mas com mais restrições.

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No final da sabatina, questionado a respeito de temas polêmicos na pauta de costumes e sociedade, Zema disse que é a favor de manter a legislação sobre o aborto “como está hoje” e admitiu ser a favor do voto impresso. “Confio no sistema atual (das urnas eletrônicas), mas sou a favor”, afirmou o ex-governador mineiro.

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