Chapa de Lula e Alckmin registra candidatura no TSE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) registraram neste sábado, 6, a candidatura da chapa à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O registro foi feito pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.

Lula e Alckmin vão disputar o Planalto na maior coligação entre os candidatos deste ano. A aliança inclui nove partidos: PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir.

O prazo para a realização de coligações já fechou, mas a chapa ainda pode buscar o apoio de outras siglas para fortalecer os palanques. É o caso do Pros, por exemplo. O partido, no entanto, enfrenta um impasse. Enquanto uma parte da legenda quer apoiar Lula, outra ala defende a manutenção da candidatura do coach Pablo Marçal.

O Avante foi um dos últimos a entrar na coligação, na quinta-feira, após André Janones anunciar a desistência da disputa para apoiar Lula.

“A chapa Lula-Alckmin está oficialmente registrada. Estamos muito contentes em dar início ao processo eleitoral, marco fundamental da democracia, maior ativo da sociedade brasileira”, informou Gleisi em nota à imprensa.