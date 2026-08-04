Chapa de Carol de Toni ao Senado sofre baixa com renúncia de primeiro suplente
Empresário Juliano Custódio recua após alerta jurídico identificar risco iminente para a viabilidade do projeto em SC
A chapa de Carol de Toni (PL) ao Senado por Santa Catarina sofreu uma baixa: o empresário Juliano Custódio, primeiro suplente, retirou sua candidatura. A decisão foi tomada por conta do descumprimento dos prazos de desincompatibilização de suas funções empresariais exigidos pela legislação eleitoral, o que culminaria em sua inelegibilidade.
A medida foi adotada após orientação jurídica. Como a manutenção de sua pré-campanha poderia gerar riscos à viabilidade jurídica do projeto, Custódio que atua no ramo de investimentos, optou pela renúncia imediata. Apesar do recuo oficial, ele permanece apoiando a pré-candidata.
A postulante ao Senado Federal, uma das principais aliadas da família Bolsonaro no estado catarinense, agradeceu ao aliado pela postura diante do impedimento legal identificado pela assessoria jurídica da campanha.