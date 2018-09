O presidente da República, Michel Temer (MDB), publicou, nesta quinta-feira, um vídeo em sua conta oficial no Twitter para rebater críticas do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Este é o terceiro vídeo em que o emedebista critica seus opositores – os dois primeiros foram endereçados ao candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin.

”Quero recomendar a você (Haddad), quando você e seus companheiros me chamam de golpista e de alguém que fez uma reforma trabalhista que recupera a modernidade do nosso país, eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Primeiro, para verificar que na Constituição está escrito que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente assume”, diz. Temer era o vice da chapa de Dilma Rousseff (PT), na eleição de 2014, que reelegeu a petista.

Em outro momento do vídeo, o presidente da República disse que hoje ”ninguém quer cumprir a Constituição”. ”É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei, as pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo, ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça”, acrescentou.

Temer rebateu, ainda, as críticas do eventual substituto de Luiz Inácio Lula da Silva como cabeça de chapa do PT sobre a reforma política. Em um dos vídeos da campanha petista, Haddad diz que ”Temer destrói o país, corta direitos e conquistas históricas do nosso povo, vende nossas riquezas e entrega nossa soberania”. Em resposta, o presidente apontou que ”não adianta você dizer que nós tiramos direitos dos trabalhadores, porque está na lei maior, ele está na Constituição, ninguém pode tirar direitos dos trabalhadores, como não tirei ao fazer a reforma trabalhista”.

Ele complementou dizendo que, ao fazer a reforma trabalhista, está gerando ”a oportunidade de emprego, é a oportunidade de postos de trabalho. Só neste ano, foram 448.000 carteiras assinadas, Haddad, e 1,5 milhão de postos de trabalho.

Críticas a Alckmin

Em um dos dois vídeos direcionados ao presidenciável do PSDB, Temer recomendou que Alckmin ”não faça como aqueles que falseiam e que mentem para conseguir votos influenciado pelo marqueteiro”. Além disso, o emedebista ressaltou que o PSDB o apoiou em seu governo.

Temer é o presidente mais impopular desde a redemocratização. Seu governo é considerado ruim ou péssimo por 73% da população segundo pesquisa Datafolha divulgada no dia 22 de agosto.

Segundo a coluna Radar, os vídeos são apenas o começo das respostas públicas que o presidente pretende fazer aos candidatos que o criticam.