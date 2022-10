Chamado de golpista por Lula, Michel Temer rebate: “Golpe de sorte”

Chamado de golpista por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate da Globo na sexta-feira, 28, Michel Temer (MDB) rebateu a fala do candidato à presidência neste sábado, 29. O petista citou o ex-vice de Dilma Roussef (PT) durante um embate com Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. “Ele [Bolsonaro] se esquece que ele herdou a Presidência do Brasil de um golpista [se referindo a Temer], que foi dado o golpe junto com ele. Não foi da presidenta Dilma. Ele recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer, da qual ele ajudou a derrubar a Dilma”, declarou Lula.

Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente respondeu: “Lamento a deselegância do candidato Lula ao chamar-me de golpista. Quem derrubou o governo petista foi o povo nas ruas e o Congresso Nacional. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história. Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política. Uma boa eleição a todos!”, escreveu Temer.