Cesar Maia ‘não sabe nada a respeito’ sobre ser vice de Freixo

Prefeito do Rio de Janeiro em três oportunidades, o hoje vereador Cesar Maia voltou a ser ventilado como possível vice de um candidato a governador do estado. Desta vez, o agora filiado ao PSDB passou a despontar como um nome dos sonhos para Marcelo Freixo (PSB) compor com o centro, o que já tinha sido cogitado há cerca de um ano. Antes, no início deste mês, surgiu uma ideia mais coerente com a atual conjuntura fluminense: ele poderia ser o vice de Felipe Santa Cruz (PSD), que conta com os tucanos em sua aliança para o pleito.

Sobre os dois casos, o ex-mandatário carioca foi sucinto em resposta a VEJA: “Não sei de nada a respeito”, escreveu via e-mail, sua tradicional forma de contato.

Adormecida desde o ano passado, já que o prefeito e presidente do PSD no Rio, Eduardo Paes, passou a descartar uma aproximação com Freixo, a intenção do socialista de ter Cesar Maia como vice voltou à tona pelo portal Metrópoles nesta terça-feira, 24. Filho dele e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia é quem comanda o PSDB no estado, apesar de recentemente ter atuado com mais força em São Paulo, como aliado do ex-governador João Doria.

