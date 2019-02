Cerveró deixa a cadeia para passar o Natal com a família

1. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 1 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

2. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 2 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

3. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 3 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

4. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 4 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

5. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 5 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

6. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 6 /7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

7. Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF zoom_out_map 7/7 Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF (Vagner Rosário/VEJA.com) Nestor Cerveró no saguão do aeroporto Afonso Pena em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Após ter seu pedido de indulto de natal concedido pelo STF

O ex-diretor da área internacional da Petrobras Nestor Cerveró deixou nesta quarta-feira a cadeia para passar o Natal com a família no Rio de Janeiro. Preso desde janeiro, ele foi liberado por ordem do juiz sérgio Moro. O benefício da saída temporária consta do acordo de delação premiada que o ex-dirigente firmou com a Procuradoria-Geral da República. Ele usará tornozeleira eletrônica. O filho de Cerveró, Bernardo, foi o pivô da prisão do ex-líder do governo no Senado Delcídio do Amaral. Ele gravou conversas que comprovam, segundo os investigadores, que o senador trabalhou para boicotar as investigações da Operação Lava Jato e impedir o acordo de delação premiada do ex-dirigente. De acordo com conversa gravada por Bernardo, Delcídio disse que ministros do STF poderiam ser influenciados em prol da soltura de Cerveró. A ideia do senador petista era, depois de garantir a liberdade de Cerveró, articular a fuga do ex-diretor pelo Paraguai e depois por meio de um jatinho, sem escalas, até a Espanha. Cerveró tem dupla cidadania, brasileira e espanhola.