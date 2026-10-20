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Política

Centrão vê Lula cansado, mas avalia que petista tenha margem para virada no segundo turno

Maioria das legendas do bloco embarcou na base da candidatura de Flávio, mas reconhece que aliados de Lula estão mais mobilizados do que bolsonaristas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h30 | Atualizado em 20 out 2026, 11h35
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e gravata listrada em azul, verde e amarelo, sentado em um estúdio com fundo azul escuro e pontos de luz desfocados. Ele olha para a direita, com expressão séria. À frente, um púlpito cinza com o logotipo da Band.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante debate na Band  (TV Band/Divulgação)
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Centrão vê Lula cansado, mas avalia que petista tenha margem para virada no segundo turno Priorize VEJA no Google

Lideranças do Centrão avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstra cansaço em alguns momentos da campanha, mas acreditam que o petista tenha margem de virada no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto.

Apesar da leitura, pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, mostra Flávio Bolsonaro na liderança, com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%.

Maioria das legendas do bloco embarcou na base da candidatura de Flávio logo após o primeiro turno, mas reconhece que aliados de Lula estão mais mobilizados do que bolsonaristas na segunda etapa da disputa presidencial.

Ao analisarem a performance do mandatário no debate da Band TV, membros do Centrão destacam que o currículo do presidente gerava a expectativa de que ele fosse muito melhor do que o senador do PL, o que acabou não acontecendo. Atribuem isso a um suposto cansaço ou desânimo do petista.

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Ainda assim, eles avaliam que a ocupação das ruas e a mobilização nas redes sociais pelos apoiadores de Lula podem contribuir com a campanha do petista na estratégia de convencer os indecisos ou de fazer com que os que se abstiveram no primeiro turno decidam ir às urnas na segunda fase da corrida presidencial.

Por isso, entendem que a base de Lula tenha mais campo para explorar do que o grupo adversário para conseguir votos nessa reta final.

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