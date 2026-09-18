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Política

Centrão admite bom momento de Flávio Bolsonaro, mas descarta embarque tardio

Líderes do bloco pontuam que ficar em cima do muro continua sendo a melhor decisão, principalmente por acreditarem que o cenário está indefinido

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 15h01
Homem de terno azul claro e gravata azul escura com bolinhas brancas, gesticulando com as mãos abertas enquanto fala em um púlpito com dois microfones. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e painéis verticais escuros
O senador Flávio Bolsonaro (Ton Molina/STF)
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Centrão admite bom momento de Flávio Bolsonaro, mas descarta embarque tardio Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças do Centrão já admitem o bom momento vivido por Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral, o veem com ligeiro favoritismo, mas descartam completamente um embarque tardio na campanha do filho de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

De acordo com líderes do bloco, há um clima de virada no ar. Ainda assim, eles pontuam que ficar em cima do muro continua sendo a melhor decisão, principalmente por acreditarem que o cenário está indefinido.

Ponderam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a expertise que nenhum adversário tem para fazer campanha e que há muita água para rolar até o capítulo final.

No entendimento deles, a postura cautelosa permitirá que eles possam conversar com quem quer que seja eleito sem que sejam apontados como dissidentes.

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