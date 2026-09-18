Centrão admite bom momento de Flávio Bolsonaro, mas descarta embarque tardio

Lideranças do Centrão já admitem o bom momento vivido por Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral, o veem com ligeiro favoritismo, mas descartam completamente um embarque tardio na campanha do filho de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

De acordo com líderes do bloco, há um clima de virada no ar. Ainda assim, eles pontuam que ficar em cima do muro continua sendo a melhor decisão, principalmente por acreditarem que o cenário está indefinido.

Ponderam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a expertise que nenhum adversário tem para fazer campanha e que há muita água para rolar até o capítulo final.

No entendimento deles, a postura cautelosa permitirá que eles possam conversar com quem quer que seja eleito sem que sejam apontados como dissidentes.