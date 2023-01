‘Criminosos não sairão impunes’, diz secretário de Segurança do DF

Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres repudiou a invasão de bolsonaristas a áreas do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 8. Ele afirmou que “criminosos não sairão impunes”. Mais cedo, tinha anunciado que determinou a adoção de “providências imediatas”, mas os manifestantes golpistas continuam nos prédios.

Torres classificou a ação como “inconcebível” e disse que é “inaceitável o desrespeito às instituições”. Ele afirmou que todo efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil atuasse para coibir o movimento dos invasores. “Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei.”

Criminosos não sairão impunes. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023

“Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”, publicou no Twitter.

Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023

Torres é o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, ex-presidente derrotado para Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições passadas. O grupo de invasores não aceita a vitória de Lula e começou a chegar em caravanas ao Distrito Federal neste sábado, 7.

Diante da movimentação, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, assinou uma portaria na noite de ontem permitindo o uso da Força Nacional (FN) na Esplanada dos Ministérios.