Cenário indefinido de corrida presidencial deve impor ritmo lento ao Congresso em outubro
Imprevisibilidade de desfecho da corrida ao Palácio do Planalto deve fazer com que parlamentares operem em compasso de espera até segundo turno
O cenário indefinido da corrida presidencial deve impor um ritmo de trabalho lento dentro do Congresso em outubro.
Lideranças do Legislativo acreditam que a imprevisibilidade de desfecho da corrida ao Palácio do Planalto fará com que os parlamentares operem em compasso de espera até segundo turno.
Isso pode afetar até mesmo a possibilidade de a PEC do fim da escala 6×1, que chegou a ser incluída por Davi Alcolumbre na pauta do Senado desta semana, avançar antes da segunda etapa das eleições.
A nova composição da Câmara e do Senado, com amplo domínio da centro-direita, também deve contribuir para que os últimos meses da atual legislatura sejam menos produtivos.