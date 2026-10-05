Cenário indefinido de corrida presidencial deve impor ritmo lento ao Congresso em outubro

O cenário indefinido da corrida presidencial deve impor um ritmo de trabalho lento dentro do Congresso em outubro.

Lideranças do Legislativo acreditam que a imprevisibilidade de desfecho da corrida ao Palácio do Planalto fará com que os parlamentares operem em compasso de espera até segundo turno.

Isso pode afetar até mesmo a possibilidade de a PEC do fim da escala 6×1, que chegou a ser incluída por Davi Alcolumbre na pauta do Senado desta semana, avançar antes da segunda etapa das eleições.

A nova composição da Câmara e do Senado, com amplo domínio da centro-direita, também deve contribuir para que os últimos meses da atual legislatura sejam menos produtivos.