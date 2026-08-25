Pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Distrito Federal

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A governadora Celina Leão (PP) lidera a pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal, com 34% das intenções de voto. Ela abre quatorze pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD). Leandro Grass (PT) aparece em terceiro. A pesquisa ouviu 1.104 eleitores entre 21 e 24 de agosto.

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Atual governadora, Celina Leão (PP), aparece à frente de uma pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal. Ela tem 34% das intenções de voto, quatorze a mais do que o segundo colocado, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD).

Leandro Grass (PT) fica em terceiro, com 13%. Os demais candidatos não atingiram dois dígitos nas intenções de voto.

Veja os números da pesquisa para o governo do Distrito Federal:

Celina Leão (PP): 34%

José Roberto Arruda (PSD): 20%

Leandro Grass (PT): 13%

Paula Belmonte (PSDB): 3%

Cappelli (PSB): 3%

Kiko Caputo (Novo): 2%

Professora Samara Mineiro (UP): 1%

Elisson (Agir): 0%

Professor Robson (PSTU): 0%

Expedito Mendonça (PCO): 0%

Rico Pinheiro (PRTB): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 14%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos; o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-06256/2026.

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