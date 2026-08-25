Pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Distrito Federal
Governadora tem 14 pontos percentuais de vantagem sobre segundo colocado, José Roberto Arruda
Atual governadora, Celina Leão (PP), aparece à frente de uma pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal. Ela tem 34% das intenções de voto, quatorze a mais do que o segundo colocado, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD).
Leandro Grass (PT) fica em terceiro, com 13%. Os demais candidatos não atingiram dois dígitos nas intenções de voto.
Veja os números da pesquisa para o governo do Distrito Federal:
- Celina Leão (PP): 34%
- José Roberto Arruda (PSD): 20%
- Leandro Grass (PT): 13%
- Paula Belmonte (PSDB): 3%
- Cappelli (PSB): 3%
- Kiko Caputo (Novo): 2%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1%
- Elisson (Agir): 0%
- Professor Robson (PSTU): 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0%
- Rico Pinheiro (PRTB): 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
- Indecisos: 14%
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos; o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-06256/2026.