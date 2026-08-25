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Política

Pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Distrito Federal

Governadora tem 14 pontos percentuais de vantagem sobre segundo colocado, José Roberto Arruda

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h26 | Atualizado em 25 ago 2026, 17h49
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Renato Alves/Agência Brasília/.)
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Pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Distrito Federal Priorizar nos meus resultados Google

Atual governadora, Celina Leão (PP), aparece à frente de uma pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal. Ela tem 34% das intenções de voto, quatorze a mais do que o segundo colocado, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD).

Leandro Grass (PT) fica em terceiro, com 13%. Os demais candidatos não atingiram dois dígitos nas intenções de voto.

Veja os números da pesquisa para o governo do Distrito Federal:

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  • Celina Leão (PP): 34%
  • José Roberto Arruda (PSD): 20%
  • Leandro Grass (PT): 13%
  • Paula Belmonte (PSDB): 3%
  • Cappelli (PSB): 3%
  • Kiko Caputo (Novo): 2%
  • Professora Samara Mineiro (UP): 1%
  • Elisson (Agir): 0%
  • Professor Robson (PSTU): 0%
  • Expedito Mendonça (PCO): 0%
  • Rico Pinheiro (PRTB): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 10%
  • Indecisos: 14%
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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos; o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-06256/2026.

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