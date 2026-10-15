Celina Leão grava com Damares, Michelle e Bia Kicis para demonstrar unidade no DF

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A governadora Celina Leão (PP) reuniu-se com Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Bia Kicis em Brasília para impulsionar sua campanha à reeleição no DF. Faltando 10 dias para o 2º turno, a estratégia visa demonstrar união do grupo bolsonarista e superar o adversário Leandro Grass (PT), que tem grande desvantagem de votos. Um movimento crucial para consolidar sua base eleitoral.

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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu na manhã desta quinta-feira (15) em um estúdio no Lago Norte, em Brasília, com três apoiadoras estratégicas para alcançar a reeleição no dia 25 de outubro — a senadora Damares Alves (Republicanos) e as senadoras eleitas Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL.

No primeiro turno, Celina bateu na trave, quando não foi reeleita por apenas 168 votos. A ideia de reunir as parlamentares bolsonaristas para registros visa demonstrar a unidade do grupo em torno da candidatura a 10 dias da realização da segunda rodada de votação.

A atual governadora enfrentará nas urnas o professor e ex-deputado distrital Leandro Grass (PT). O oponente tem uma árdua missão, pois de acordo com os dados do TSE, a diferença entre os dois postulantes ao Palácio do Buriti foi de 15,46 pontos percentuais (ou 255.600 votos a mais para Celina Leão).

Esta é a segunda vez que o petista busca chefiar o Executivo Distrital. Em 2022, ainda pelo Partido Verde (PV), foi derrotado no primeiro turno pelo ex-governador Ibaneis Rocha (MDB).