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Política

Celina Leão grava com Damares, Michelle e Bia Kicis para demonstrar unidade no DF

Estratégia busca reforçar a coesão do grupo a 10 dias da disputa contra o petista Leandro Grass

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h25
Encontro ocorreu em um estúdio no Lago Norte em Brasília
Encontro ocorreu em um estúdio no Lago Norte em Brasília (.//Divulgação)
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Celina Leão grava com Damares, Michelle e Bia Kicis para demonstrar unidade no DF Priorize VEJA no Google

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu na manhã desta quinta-feira (15) em um estúdio no Lago Norte, em Brasília, com três apoiadoras estratégicas para alcançar a reeleição no dia 25 de outubro — a senadora Damares Alves (Republicanos) e as senadoras eleitas Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL.

No primeiro turno, Celina bateu na trave, quando não foi reeleita por apenas 168 votos. A ideia de reunir as parlamentares bolsonaristas para registros visa demonstrar a unidade do grupo em torno da candidatura a 10 dias da realização da segunda rodada de votação.

A atual governadora enfrentará nas urnas o professor e ex-deputado distrital Leandro Grass (PT). O oponente tem uma árdua missão, pois de acordo com os dados do TSE, a diferença entre os dois postulantes ao Palácio do Buriti foi de 15,46 pontos percentuais (ou 255.600 votos a mais para Celina Leão).

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Esta é a segunda vez que o petista busca chefiar o Executivo Distrital. Em 2022, ainda pelo Partido Verde (PV), foi derrotado no primeiro turno pelo ex-governador Ibaneis Rocha (MDB).

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