Celina e Damares apostam que Michelle estará com Flávio Bolsonaro no palanque
As duas maiores amigas da ex-primeira-dama acreditam na reaproximação entre a madrasta e o enteado
O senador Flávio Bolsonaro confirmou o rompimento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em função do vídeo em que ela diz que foi destratada pelo enteado. O candidato afirmou ao podcast Flow que não tem mais relação com a ex-primeira-dama.
Duas das maiores amigas de Michelle, a governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), porém, acreditam que a crise familiar será superada — e elas têm feito de tudo para que isso aconteça, conversando constantemente com a ex-primeira-dama.
Foram Celina e Damares que convenceram Michelle a não se desfiliar do partido depois que a ex-primeira-dama entregou o comando do PL Mulher ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no final do mês passado.
Damares acredita, inclusive, que Flávio Bolsonaro vai superar as crises envolvendo o Banco Master e o entrevero com a madrasta. A senadora diz que o episódio foi uma divergência que pode acontecer em qualquer família. “Estas confusões que eles tiveram são pequenas, se superam. O Brasil não quer mais a esquerda. O Brasil quer a direita e é isso que importa de agora em diante”, diz a parlamentar. E acrescenta: “O Flávio é o nosso candidato. Ponto final”.
Na mesma direção, Celina Leão disse, em entrevista para as Páginas Amarelas de Veja, que Michelle é sua candidata ao Senado e Flávio Bolsonaro à Presidência. “O PL vai estar comigo no palanque e nós estaremos apoiando o PL, ao lado de Michelle Bolsonaro, que será nossa candidata ao Senado”, ressaltou a governadora. “A participação de Michelle será fundamental — e não só aqui em Brasília, mas também em nível nacional”, acrescentou.
Celina chamou atenção ainda para a necessidade de participação de Michelle na campanha em função da influência que a ex-primeira-dama tem sobre o voto feminino, particularmente a das evangélicas. “Uma das principais causas da derrota do nosso campo em 2022 foi o voto feminino. Não podemos repetir isso. Tenho certeza de que vamos caminhar todos unidos”, finalizou a governadora.