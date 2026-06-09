CCJ deve analisar PEC da redução da maioridade penal, mas futuro do projeto é incerto

Após anos de espera, os bolsonaristas poderão comemorar o avanço da PEC da redução da maioridade penal na CCJ da Câmara dos Deputados. A expectativa é que a proposta seja aprovada nesta terça-feira pela principal comissão da Casa.

A análise pelo colegiado comandado por Leur Lomanto Júnior só ocorrerá porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, não encaminhou para a CCJ recursos que trancariam a pauta da comissão.

O movimento foi considerado um gesto do paraibano para a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar da possibilidade de o texto dar seu primeiro passo nas próximas horas, o futuro da medida é incerto.

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Segundo aliados de Motta, o chefe da Câmara tem sinalizado que não pretende criar imediatamente uma comissão especial para apreciar o tema.

Interlocutores veem a possibilidade de ele criar um grupo de trabalho para debater a proposição, o que seria um balde de água fria nos aliados de Flávio Bolsonaro.

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Um desfecho ainda mais lamentado pelo clã bolsonarista seria deixar a iniciativa na geladeira pelo menos até as eleições. Essa alternativa também não estaria descartada.