Católicos e evangélicos divergem sobre capacidade de candidatos pelos direitos das mulheres, aponta pesquisa

Os eleitores católicos e evangélicos têm visões distintas sobre qual candidato à presidência está mais capacitado para promover e garantir direitos das mulheres, aponta a nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira. Enquanto os católicos indicam maior confiança na atuação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a base evangélica mostra preferência por Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Entre os católicos, 56% mencionam Lula neste quesito, uma diferença de 20 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro, escolhido por 36% do segmento como o candidato mais capacitado para cuidar das demandas femininas. A opção por “nenhum dos dois” registra 5%, “ambos” soma 1% e os que não souberam ou não responderam totalizam 3%.

O cenário se inverte entre os eleitores evangélicos, com metade (50%) escolhendo Flávio Bolsonaro como candidato apto a garantir os direitos das mulheres, contra 41% que acreditam que Lula possa liderar esse papel. Nesse grupo, 6% avaliam que nenhum dos dois candidatos é capacitado, e 2% não souberam ou não responderam.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.003 pessoas entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.

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