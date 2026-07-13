Católicos e evangélicos divergem sobre capacidade de candidatos pelos direitos das mulheres, aponta pesquisa
Primeiro grupo aposta em Lula para liderar demandas femininas, enquanto evangélicos acreditam que Flávio está mais preparado para lidar com essas questões
Os eleitores católicos e evangélicos têm visões distintas sobre qual candidato à presidência está mais capacitado para promover e garantir direitos das mulheres, aponta a nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira. Enquanto os católicos indicam maior confiança na atuação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a base evangélica mostra preferência por Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Entre os católicos, 56% mencionam Lula neste quesito, uma diferença de 20 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro, escolhido por 36% do segmento como o candidato mais capacitado para cuidar das demandas femininas. A opção por “nenhum dos dois” registra 5%, “ambos” soma 1% e os que não souberam ou não responderam totalizam 3%.
O cenário se inverte entre os eleitores evangélicos, com metade (50%) escolhendo Flávio Bolsonaro como candidato apto a garantir os direitos das mulheres, contra 41% que acreditam que Lula possa liderar esse papel. Nesse grupo, 6% avaliam que nenhum dos dois candidatos é capacitado, e 2% não souberam ou não responderam.
A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.003 pessoas entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.