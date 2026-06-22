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Política

Casos de Flávio e Wagner são ‘extremamente diferentes’, diz presidente do PT

Edinho Silva foi entrevistado no programa VEJA em Foco e falou sobre operação contra líder do governo no Senado

Por Redação 22 jun 2026, 19h58
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Casos de Flávio e Wagner são ‘extremamente diferentes’, diz presidente do PT Priorize VEJA no Google

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira, 22, em entrevista ao programa VEJA em Foco, que os casos de Flávio Bolsonaro (PL) e Jaques Wagner (PT) e suas relações com Daniel Vorcaro e o Banco Master são “muito distintos, extremamente diferentes”.

Na semana passada, Wagner, que é líder do governo Lula no Senado, foi alvo de uma nova fase da operação da Polícia Federal que investiga o Banco Master. A ação apura se o parlamentar atuou para beneficiar o banco em troca de vantagens indevidas. Já o senador Flávio Bolsonaro manteve conversas com Vorcaro em que pedia ao banqueiro que financiasse o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, Jair Bolsonaro.

“A história [de Wagner e Vorcaro] não tem nenhuma ligação com o governo do presidente Lula”, afirmou Edinho. “Não tem nenhum áudio do presidente Lula mostrando intimidade do presidente com o Vorcaro.”

“Ao contrário dos áudios e da troca de mensagens mostrando uma intimidade do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, pedindo dinheiro ao Vorcaro”, disse. “Pedindo dinheiro que até agora não ficou claro para onde foi e até agora ninguém provou se esse dinheiro de fato foi utilizado no filme. Um dinheiro que foi colocado fora do Brasil. Estamos falando de 60 milhões de reais comprovadamente que foram para fora do Brasil, num fundo administrado por Eduardo Bolsonaro.”

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