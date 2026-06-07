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Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, detém casos cruciais que podem aquecer as eleições. Ele relata ações envolvendo Flávio Bolsonaro, o filme “Dark Horse” e o Banco Master, com o PL acusando pesquisa de indução e o PT pedindo investigação de abuso de poder. Seu perfil menos intervencionista é aguardado.

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Embora haja consenso entre ministros e advogados que atuam no campo eleitoral de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tende a ser significativamente mais contido no pleito que se avizinha, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) aguardam decisões favoráveis em processos sensíveis hoje nas mãos do ministro Kassio Nunes Marques para inflamar ainda mais aquela que promete ser a disputa presidencial mais acirrada da história.

Indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques foi sorteado relator, por exemplo, de casos de grande repercussão, como um pedido do PL, o partido de Flávio, que acusa um instituto de pesquisa de direcionar os resultados de um levantamento de intenção de votos ao detalhar a principal fonte de desgaste da candidatura do Zero Um até aqui: a conversa que ele mantém com o banqueiro Daniel Vorcaro em que trata do pagamento de 134 milhões de reais para financiar a cinebiografia Dark Horse, sobre a história do pai. Segundo a ação, o instituto AtlasIntel incluiu a reprodução do áudio da conversa, o que teria induzido as respostas do eleitor.

Pelo levantamento da AtlasIntel, Lula aparece com quase treze pontos de vantagem em relação a Flávio no primeiro turno (47,0% a 34,3%). “Das 48 perguntas, 8 (oito) tratam, em claro induzimento, do suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e o Banco Master. E mais: as indagações são trazidas em uma ordem muito específica. O questionário constrói uma progressão: medo eleitoral; comparação Lula x Flávio; fraude financeira; Banco Master; Daniel Vorcaro; conversas vazadas; possível envolvimento direto; impacto sobre voto; enfraquecimento da candidatura; retirada da candidatura. Essa cadeia produz contexto, não mera medição”, afirma o PL.

O filme Dark Horse e as relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro são tema de outras duas representações, desta vez apresentadas pelo PT, que também estão nas mãos de Nunes Marques. Nelas, o partido pede que o ministro do TSE proíba a divulgação do filme e dê seguimento a uma investigação sobre possível abuso de poder econômico pelo fato de milhões de reais terem sido direcionados por Vorcaro à produção ou, nas palavras dos petistas, poder configurar “peça de comunicação política de enorme impacto” em detrimento de um dos concorrentes na corrida presidencial.

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A diferentes interlocutores, o presidente do TSE tem dito que quer impor um ritmo muito menos intervencionista à Justiça Eleitoral nas eleições deste ano, em clara oposição à gestão de Alexandre de Moraes em 2022, quando Lula e Jair Bolsonaro se digladiaram nas urnas e o TSE determinou a retirada do ar de conteúdos, impediu a divulgação de um filme que exaltava o capitão reformado e bateu de frente contra discursos negacionistas desfavoráveis às urnas eletrônicas.