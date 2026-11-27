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A apuração sobre a atuação de Lulinha e Roberta Luchsinger na Saúde expõe a linha tênue entre lobby e tráfico de influência. Enquanto o Congresso adia regras claras de transparência, negociações nas sombras voltam ao centro do poder. Entenda os bastidores e os riscos políticos.

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Há um ponto em comum na raiz de muitos escândalos que abalam governos, independentemente de ideologias ou partidos. Na definição clássica, o lobby é a defesa legítima de um interesse legítimo com o objetivo de influenciar uma decisão política. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, por exemplo, recentemente tentou vender ao Ministério da Saúde medicamentos à base de Cannabis. Para viabilizar seu projeto, era preciso, primeiro, alterar a legislação. Para transpor esse obstáculo, ele contratou Roberta Luchsinger, uma lobista que transitava com imensa desenvoltura pelos gabinetes mais inacessíveis de Brasília, incluindo alguns no restritíssimo 3º andar do Palácio do Planalto. O acesso dela era garantido pela amizade com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente. O negócio virou um barulhento caso de polícia depois que se descobriu que Lulinha e Luchsinger eram sócios informais, mantinham juntos uma luxuosa mansão na capital, lá se reuniam com ministros para encaminhar as demandas de seus clientes e eram muito bem remunerados pelo serviço, especialmente em caso de êxito.

Como sempre acontece, o episódio trouxe mais uma vez à tona a necessidade de regulamentar uma atividade que costuma ser exercida nas sombras. Roberta, Lulinha e Antunes passaram a ser investigados por tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro. O trio garante que não fez nada além de defender interesses comerciais legítimos. A lobista afirma que sua atuação se limitou a articular uma audiência com um alto funcionário do Ministério da Saúde para apresentar o projeto. Ao primogênito de Lula cabia contornar os entraves políticos. Conhecido pelo apelido de Careca do INSS, em razão de seu envolvimento com a quadrilha que desviou dinheiro dos aposentados, o empresário pagou 1,5 milhão pelo trabalho da dupla, que, se tivesse dado certo, renderia um negócio na casa dos bilhões de reais. Foi feita até a redação de um contrato de compra e venda do projeto de Cannabis. O documento acabou sendo enviado ao chefe de gabinete do presidente da República antes de qualquer aprovação do negócio. Apesar disso, há quem enxergue na dinâmica dos eventos apenas uma ação de lobby malsucedida.

É tênue a linha que separa o lobby do tráfico de influência. Luchsinger teria apresentado ao Ministério da Saúde estudos técnicos para tentar convencer seus interlocutores a mudar a lei e permitir a fabricação e o comércio de medicamentos à base de Cannabis — interesse legítimo. Em tese, também não haveria problema no fato de ela lançar mão de relações pessoais e amizades para se aproximar de autoridades. Luchsinger, aliás, nem gosta de ser chamada de lobista. Ela se apresenta como empresária, cuja especialidade seria desenvolver projetos em parceira com o setor público. Mensagens encontradas em seu celular, no entanto, não deixam dúvidas sobre a real atividade que ela desempenha e os métodos que utiliza. Viagens, festas, jantares, presentes caros e até “empréstimos” de dinheiro eram usados como estratégia de sedução.

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A regulamentação do lobby, que poderia definir parâmetros claros entre o que é legítimo e o que se enquadra no Código Penal, porém, está parada no Congresso Nacional — e há muito tempo. O pioneiro na tentativa de criar regras para a atividade foi o ex-vice-presidente da República Marco Maciel, que apresentou um projeto ainda em 1989 prevendo a criação de registros públicos de lobistas, a instituição de um código de conduta e penalidades para práticas antiéticas e ilegais. O projeto chegou a ser aprovado pelo Senado, dormitou nas gavetas da Câmara dos Deputados por um longo período e acabou no arquivo.

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Hoje, a proposta mais avançada sobre o tema tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob relatoria de Efraim Filho (PL-PB). A ideia foi apresentada em 2022 pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP). Aprovada no mesmo ano, foi encaminhada ao Senado, onde se encontra em estado de hibernação desde então. “Durante muito tempo, o sentimento da opinião pública era de que o lobby era uma atividade inescrupulosa, e hoje se vê que não é. Nenhum texto sobre relações institucionais e governamentais sairá do Congresso sem ter a transparência como pedra de toque”, garante o relator, que espera concluir a votação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, no primeiro semestre de 2027.

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O projeto prevê, entre outras coisas, o credenciamento dos profissionais, a identificação dos contratantes e parâmetros para definir o valor de brindes e viagens que podem eventualmente ser aceitos por servidores públicos. As punições vão de advertência a suspensão e multas, caso o lobista oculte ou dissimule os interesses que representa. A regulamentação já existe há décadas em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o profissional é obrigado a divulgar qualquer gasto com autoridades, seja uma viagem ou um simples jantar. No Chile, as reuniões são obrigatoriamente registradas numa plataforma on-line que pode ser consultada a qualquer momento pela população. O mesmo padrão de transparência foi adotado recentemente em Portugal, onde a interação com agentes públicos é permitida, desde que haja registro prévio e divulgação das audiências. Para Rodrigo Navarro, coordenador do MBA de relações governamentais da FGV, a regulamentação no Brasil deveria ser concretizada em uma lei “mínima”, tratando primeiro do acesso de partes interessadas aos agentes públicos (inclusive os eleitos), depois da legitimidade, por meio da qual um lobista declara quem representa e recebe um crachá para exercer a atividade com transparência. Aprovada uma base simples, a lei seria aperfeiçoada com o tempo. “Seria pretensioso dizer que, com ela, todos os problemas acabariam. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, e aqui não seria diferente. Mas, com maior transparência, os desvios podem ser mais facilmente identificados e punidos pela legislação que já existe”, argumenta.

O lobby nas sombras já implodiu carreiras promissoras. Em 2005, no primeiro governo Lula, descobriu-se que um grupo mantinha em Brasília uma mansão usada exclusivamente para promover festas e encontros entre políticos e empresários interessados em contratos com o governo. Descobriu-se também que um dos convivas era o então ministro da Fazenda Antonio Palocci. Apontado à época como sucessor natural de Lula, ele foi demitido depois de negar ter frequentado a casa e ser desmentido. No ano seguinte, houve um novo escândalo. Uma reportagem de VEJA revelou que Lulinha (ele de novo) despachava sem um motivo aparente no escritório do lobista Alexandre Paes dos Santos. APS, como era conhecido, cuidava dos interesses de uma grande operadora de telefonia. O primogênito, a exemplo do que aconteceu no episódio do Ministério da Saúde, abria portas na administração do pai. O caso chamou atenção porque a telefônica, numa curiosa coincidência, comprou parte de uma empresa de games que pertencia ao filho do presidente pela bagatela de 5,2 milhões de reais.

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Apesar das suspeitas, as investigações dos dois casos não resultaram em absolutamente nada na esfera criminal. Não se conseguiram evidências de que Palocci recebeu algum tipo de vantagem dos empresários e não se provou que havia relação direta entre as festas nababescas e os milionários contratos que os mantenedores da mansão conquistaram no primeiro governo Lula. O mesmo aconteceu em relação a Lulinha. Em 2015, APS chegou a ser preso por suposto tráfico de influência em um órgão ligado à Receita Federal. O processo, no entanto, acabou prescrevendo. A impunidade certamente estimula práticas heterodoxas. Roberta Luch­singer pode ser uma exceção. Acuada pela Polícia Federal e magoada por ter sido chamada de “pilantra” por Lula, ela tem discutido com seus advogados, nos últimos dias, a hipótese de fazer um acordo de delação premiada. Em troca de benefícios judiciais, revelaria detalhes de seus negócios no governo petista e de sua relação com o filho do presidente. Uma investigação séria sobre o caso pode também contribuir para o debate sobre o que é legítimo ou não no universo do lobby.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023