Caso Master: troca de delegados amplia desgaste do diretor-geral da Polícia Federal

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A substituição de dois delegados na investigação do Banco Master levou o Senado a convidar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para depor. A troca ocorreu após divergência sobre relatório envolvendo ministros do STF. A Associação de Delegados criticou a medida, e Rodrigues deixou a entidade, em meio a desgastes anteriores por sua relação com o Planalto e o STF.

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A substituição de dois delegados que atuavam nas investigações do Banco Master levou a Comissão de Segurança Pública do Senado a aprovar um convite para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A troca ocorreu após uma divergência sobre um relatório sobre a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso Master e provocou uma reação da associação que representa os delegados da corporação (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Os Três Poderes, de VEJA, apresentado por Ricardo Ferraz nesta sexta-feira, 13, a editora Laryssa Borges avaliou que o episódio tornou mais visível a divisão interna da PF. Na leitura da jornalista, o desgaste de Rodrigues já vinha se acumulando ao longo do terceiro mandato de Lula, em meio a questionamentos sobre o acesso direto do diretor-geral ao presidente.

Por que o Senado quer ouvir Andrei Rodrigues?

A divergência, segundo Ferraz, gira em torno de um relatório encomendado por Edson Fachin com informações sobre ministros do STF mencionados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os delegados deixaram de fora os nomes que apareciam em conversas nas quais, segundo o relato do apresentador, não havia indícios de crime.

O raio-x dos ministros do STF

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Rodrigues entendeu que a ordem judicial não havia sido cumprida como deveria e avaliou que os investigadores fizeram um juízo prévio ao decidir quais menções incluir, segundo Ferraz. A substituição dos dois delegados é o ponto sobre o qual a comissão do Senado quer ouvir o diretor-geral.

O que a associação dos delegados questionou?

Em nota de repúdio reproduzida no programa, a Associação dos Delegados da Polícia Federal alertou para o precedente que o afastamento poderia abrir: o de retaliação a investigadores em razão das pessoas mencionadas nas apurações. A entidade defendeu “a autonomia de suas autoridades policiais para investigar, independentemente de quem sejam os envolvidos”.

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Após a divulgação da nota, Rodrigues decidiu deixar a associação, à qual era filiado havia mais de duas décadas, de acordo com Ferraz.

Por que o desgaste do diretor da PF vem de antes?

Laryssa relatou que, mesmo entre ministros do Supremo que apoiavam Rodrigues, já havia ressalvas à forma como ele se relacionava com o Planalto. Segundo a jornalista, esses interlocutores avaliavam que o acesso direto a Lula permitia ao diretor-geral se sobrepor ao Ministério da Justiça na interlocução com o presidente.

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A editora também citou a proximidade de Rodrigues com Alexandre de Moraes como um fator que, na sua avaliação, alimenta suspeitas de viés político nas apurações. Laryssa observou que essas suspeitas dão argumentos aos adversários do diretor-geral que defendem sua saída na transição para o próximo mandato.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.