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Política

Caso Master: PF cumpre 18 mandados de busca em nova fase da Compliance Zero

Ação nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal foi autorizada pelo STF

Por Da Redação 18 jun 2026, 07h13
Fachada da sede da Polícia Federal, em Brasília
Fachada da sede da Polícia Federal, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Caso Master: PF cumpre 18 mandados de busca em nova fase da Compliance Zero Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero, para apurar a eventual participação de agente público em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

A Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, quando Daniel Vorcaro foi preso, investiga suspeitas de fraude bilionária, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master.

Os agentes cumprem dezoito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

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