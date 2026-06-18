Caso Master: PF cumpre 18 mandados de busca em nova fase da Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero, para apurar a eventual participação de agente público em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

A Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, quando Daniel Vorcaro foi preso, investiga suspeitas de fraude bilionária, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master.

Os agentes cumprem dezoito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.