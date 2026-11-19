O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira (19) enviar à Procuradoria-Geral da República (PGR) quatro relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre menções a ministros da Corte em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Os relatórios referem-se às citações aos nomes dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar o material e tomar as providências que achar necessárias, entre elas, a solicitação de arquivamento por falta de provas ou eventual pedido de abertura de investigação, que precisará ser aprovado previamente pelo plenário do Supremo.

O raio-x dos ministros do STF

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Fachin também decidiu arquivar seis relatórios que tratam das menções aos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e ao próprio Fachin. A decisão do presidente está em segredo de Justiça e as justificativas para o arquivamento não foram divulgadas.

O teor dos relatórios está em sigilo, e não é possível saber qual o contexto das citações e o grau de envolvimento dos ministros com Vorcaro ou com pessoas que trabalhavam para o ex-banqueiro, preso pelas investigações que envolvem o Banco Master.

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Os relatórios foram entregues nesta quarta-feira (18) pela cúpula da PF ao presidente do Supremo, que é relator temporário do caso Master.

(Agência Brasil)