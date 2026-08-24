Caso Lulinha já aparece na nova pesquisa sobre Lula x Flávio? Cientista político analisa a disputa

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O cientista político Elias Tavares analisa que o caso envolvendo Fábio Luís da Silva, o Lulinha, pode ser um novo fator de risco para a candidatura de Lula, mas o impacto ainda não teria sido captado pelas pesquisas eleitorais. Com a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro acirrada, pequenos movimentos podem decidir a eleição.

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O impacto político das revelações envolvendo Fábio Luís da Silva, o Lulinha, ainda não teria sido captado pelas pesquisas eleitorais e poderá aparecer nos próximos levantamentos. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, que participou do Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Ao analisar a mais recente pesquisa BTG/Nexus, Tavares afirmou que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro permanece marcada por forte polarização, mas apontou o caso envolvendo o filho do presidente como um novo fator de risco para a candidatura governista (este texto é um resumo do vídeo acima).

O levantamento apresentado no programa ouviu eleitores entre 21 e 23 de agosto e coloca Lula e Flávio Bolsonaro muito próximos, dentro da margem de erro. Ao questionar Tavares sobre o cenário, a apresentadora citou também o caso revelado por VEJA, envolvendo suspeitas de tráfico de influência relacionadas a Lulinha, e perguntou se o episódio poderia afetar a candidatura do presidente.

“Na minha avaliação, existe sim um impacto para o Lula, que eu entendo que ainda não chegou nessas pesquisas”, afirmou Tavares. Para o cientista político, os números ainda mostram um eleitorado fortemente dividido entre os dois principais polos da disputa e, naquele momento, sem espaço claro para uma terceira alternativa.

Por que o caso Lulinha ainda não aparece nas pesquisas?

Na leitura de Tavares, o levantamento apresentado pelo Ponto de Vista registra um cenário eleitoral já bastante consolidado. De um lado, há uma reorganização da candidatura de Flávio Bolsonaro; de outro, o novo problema passa a estar no campo de Lula diante das revelações envolvendo seu filho.

O cientista político ressaltou, porém, que é necessário tempo para que um novo fato político seja absorvido pelo eleitorado e eventualmente apareça nas pesquisas. Por isso, embora veja potencial de desgaste para Lula, Tavares considera que os números apresentados ainda não permitem dimensionar esse efeito.

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A avaliação ganha relevância, segundo ele, pela pequena distância entre os dois principais candidatos. “A pesquisa está mostrando uma paridade muito grande. Os dois candidatos estão muito próximos, tanto no primeiro quanto no segundo turno”, afirmou.

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Por que pequenos movimentos podem decidir a eleição?

Para Tavares, a proximidade entre Lula e Flávio aumenta o peso de acontecimentos capazes de produzir mesmo alterações reduzidas na preferência do eleitorado. “Todo erro pode causar a derrota de um dos lados e todo pequeno acerto pode causar uma vitória”, disse.

O cientista político também destacou que a eleição entra em uma etapa decisiva, com o avanço da campanha e do horário eleitoral gratuito. Esse novo momento, segundo ele, poderá mostrar se existe espaço para mudanças no quadro apresentado até agora.

A questão central para Lula será a maneira como o governo e o próprio presidente responderão ao episódio. “Vai depender muito de como o governo vai reagir, de como o próprio Lula vai reagir”, afirmou Tavares.

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Quando o eventual desgaste poderá aparecer?

Na avaliação apresentada no Ponto de Vista, as próximas rodadas de pesquisas poderão oferecer uma indicação mais clara sobre a dimensão eleitoral do caso. Tavares reforçou que, em sua leitura, o efeito ainda não estava refletido no levantamento discutido durante o programa.

“Eu acho que o impacto ainda não chegou nessa pesquisa”, disse. Em seguida, fez uma projeção sobre os próximos números: “Acredito que numa próxima pesquisa a gente vê um impacto maior para o governo, para o presidente Lula”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.