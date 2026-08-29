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Política

Caso Lulinha: Careca do INSS articulou consórcio para camuflar favorecimento no governo

Empresário havia contratado lobista amiga do primogênito de Lula e pressionava Fábio Luís para viabilizar compra de medicamentos à base de canabidiol

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 11h26
Lulinha e o Careca do INSS
Lulinha e o Careca do INSS (Nelson Almeida/AFP | Carlos Moura/Agência Senado)
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Caso Lulinha: Careca do INSS articulou consórcio para camuflar favorecimento no governo Priorizar nos meus resultados Google

Personagem central no escândalo do INSS, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, articulou a formação de um consórcio de empresas para camuflar o favorecimento que esperava ter dentro do governo com a atuação da lobista Roberta Luchsinger e de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula.

O plano envolvia garantir que o Ministério da Saúde contratasse a empresa World Cannabis, do próprio Careca do INSS, para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol e ajustar o termo de referência do projeto para que apenas quatro empresas, combinadas previamente com ele, participassem formalmente da concorrência para o fornecimento do insumo. A informação consta de depoimento que o empresário Edson Claro, antigo funcionário de Camilo Antunes, prestou à Polícia Federal. A oitiva, a que VEJA teve acesso, até hoje é mantida em sigilo.

De acordo com ele, a viabilidade do negócio com cannabis medicinal, estimado em 627 milhões de reais, dependia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de certificações internacionais, o que restringiria a concorrência das cerca de 400 empresas que atuam no ramo para apenas dez.

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Dessas, três foram procuradas pelo Careca do INSS em um modelo desenhado por Claro aos investigadores como um jogo de ganha-ganha. A quarta era a própria World Cannabis. Pelo projeto, as quatro venderiam 1,2 milhão de unidades do produto para serem distribuídos a Secretarias Estaduais de Saúde, enquanto Camilo Antunes, por meio de Lulinha e Roberta Luchsinger, destravariam eventuais impasses junto ao governo. As investigações da Polícia Federal mostram que o então chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro Santana, o Marcola, chegou a receber o termo de referência e era contato direto da lobista no Palácio do Planalto.

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Conforme o depoimento, Edson Claro “entendeu que a formação do consórcio de quatro empresas poderia servir para dissimular eventual favorecimento à World Cannabis; e que, mesmo assim, os lucros estimados eram elevados, considerando que cada dólar investido retornaria onze dólares para as empresas participantes”.

Em abril de 2024, o Careca do INSS viajou com um grupo à Colômbia para comprar parte de uma das empresas que integrariam o consórcio simulado, mas o negócio não foi consolidado. Na época, Camilo Antunes tinha tanta certeza de que o esquema de influência que fomentava por meio de Luchsinger daria certo que, segundo Claro, o Careca do INSS “garantiu que o pagamento seria único e antecipado, demonstrando possuir influência e poder de articulação”.

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De acordo com o depoimento, Roberta Luchsinger atuava como intermediária entre o Careca, Lulinha e Gustavo Gaspar, antigo sócio de Camilo Antunes e também investigado nos inquéritos que apuram tráfico de influência no Executivo, e era descrita como “secretária” de Fábio Luís.

O Careca do INSS, por sua vez, se vangloriava da informação de que a lobista teria sido “assessora do presidente Lula”. Nesta quinta-feira, 27, durante sabatina no Jornal Nacional, o petista chamou Roberta Luchsinger de “pilantra” e disse não a conhecer. “Nunca vi na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próxima de mim. Malandro é igual em qualquer lugar do mundo”, afirmou ele, que aparece em pelo menos dez fotografias ao lado da lobista postadas por ela própria em redes sociais.

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Para destravar o projeto de interesse da World Cannabis, o Careca do INSS se reuniu em um restaurante de Brasília com Roberta e Swedenberger Barbosa, o Berge, então número dois do Ministério da Saúde. Na época, o grupo projetava que Berge assumiria o estratégico posto de diretor-presidente da Anvisa, o que daria a ele poder de caneta para a regulamentação de medicamentos, inclusive os derivados de cannabis medicinal. A reunião ocorreu às vésperas das primeiras denúncias sobre o esquema de desvios bilionários em empréstimos consignados de aposentados e pensionistas, episódio que, como se sabe, implodiria os planos do grupo.

Conforme mostraram sucessivas reportagens de VEJA, conversas telefônicas em poder da Polícia evidenciam que Marcola e Lulinha eram cobrados frequentemente por Roberta a agendar almoços ou reuniões com Berge. O motivo ficou claro em uma mensagem em que o empresário reclama da falta de resultados concretos da lobista: “tá na folha [de pagamento]? Tem que resolver”. A PF identificou pelo menos 1,5 milhão de reais do Careca do INSS pagos à lobista para intermediar os interesses dele no governo.

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Sem conseguir avançar para além de promessas vagas, em março de 2024 Roberta enviou a Marcola uma espécie de passo a passo do que Berge deveria procurar dentro do ministério. Em uma mensagem direcionada à lobista amiga de Lulinha no mês seguinte, Berge afirma que iria “atualizar conversas” com Roberta. Tempos depois de encaminhar a Marcola o rascunho do ato que dispensaria licitação para a compra de material derivado do canabidiol, a lobista diz que mais uma vez havia cobrado Lulinha para ele “se articular logo” dentro do Executivo.

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