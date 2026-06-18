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Política

Caso Jaques Wagner acende alerta eleitoral em reduto estratégico do PT

Com aliados e adversários citados no caso Banco Master, investigação pode embaralhar forças políticas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 21h40
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Caso Jaques Wagner acende alerta eleitoral em reduto estratégico do PT Priorize VEJA no Google

A operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner elevou a temperatura política não apenas em Brasília, mas também na Bahia, um dos maiores colégios eleitorais do país e historicamente uma das bases mais importantes do PT no Nordeste. Durante entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o cientista político da FGV Marco Antônio Teixeira afirmou que o caso pode ter efeitos profundos sobre a disputa estadual. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Para Teixeira, o impacto eleitoral tende a ser especialmente sensível porque Wagner não é apenas uma liderança nacional, mas uma das figuras centrais da construção política petista na Bahia. Nesta tarde, ele reforçou que sua pré-candidatura à reeleição ao Senado pela Bahia segue de pé.

O escândalo pode enfraquecer o PT no estado?

Na avaliação do cientista político, a crise pode complicar uma disputa que já se desenhava competitiva para o partido. Segundo ele, o cenário pode piorar caso outros nomes relevantes da política baiana passem a ser mencionados nas investigações.

“O impacto maior de Wagner vai ser na Bahia”, afirmou.

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Marco Antônio Teixeira destacou que, se o caso avançar e atingir outros aliados históricos do grupo petista, o custo político pode aumentar significativamente em um estado crucial para a estratégia eleitoral de Lula.

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A oposição pode se beneficiar?

Segundo o analista, a oposição baiana tende a explorar politicamente o desgaste do PT, mas o cenário está longe de ser linear. Isso porque investigações recentes também atingiram nomes fora da base governista, tornando a disputa mais difusa.

Teixeira citou o ex-prefeito ACM Neto como exemplo de figura que já enfrentou questionamentos e também precisou apresentar explicações públicas. “Pode ser que o jogo tenha zerado também”, disse.

A leitura é que, em vez de favorecer automaticamente um lado, o escândalo pode produzir um ambiente de desconfiança generalizada entre os eleitores.

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O eleitor baiano pode punir os partidos?

Para Marco Antônio Teixeira, o caso Master tem uma característica particularmente sensível: ele atravessa diferentes partidos e grupos políticos, dificultando narrativas simplificadas de corrupção associadas a apenas um campo ideológico. “Ninguém pode atacar ninguém”, resumiu.

Essa pulverização, segundo ele, pode confundir parte do eleitorado e deslocar o debate da disputa partidária tradicional para uma discussão mais ampla sobre credibilidade política.

A Bahia pode se tornar termômetro nacional?

Por seu peso eleitoral e relevância simbólica para o PT, a Bahia tende a funcionar como um dos principais termômetros dos efeitos políticos da crise. Um eventual enfraquecimento do partido no estado teria repercussões além das fronteiras locais, afetando o discurso nacional da legenda na pré-campanha.

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No VEJA em Foco, Teixeira indicou que a disputa baiana poderá servir como laboratório para medir até que ponto investigações de alto impacto conseguem alterar alianças históricas e padrões consolidados de voto.

Mais do que uma crise individual envolvendo Jaques Wagner, o caso começa a redesenhar o tabuleiro político de um dos estados mais decisivos do país.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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