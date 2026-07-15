Caso de família ou disputa por poder: pesquisa mede briga Flávio x Michelle

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A pesquisa Genial/Quaest detalha a percepção dos eleitores sobre a disputa entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Quase metade da população estava ciente do vídeo de Michelle, e a maioria aprova sua postura. Muitos eleitores veem na ex-primeira-dama ambições presidenciais para 2026, com 42% tendendo a concordar com ela no embate familiar.

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A briga entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) foi avaliada pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.

Cerca de 49% dos eleitores disseram que sabiam do vídeo gravado por Michelle com críticas a Flávio e os demais 51% não tinham conhecimento. Já sobre o vídeo de desculpas publicado pelo senador, 33% sabiam da existência e 67% não.

Para 45% dos eleitores a ex-primeira-dama acertou ao publicar o conteúdo, enquanto 38% acham que ela errou. Outros 17% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.

Quando questionados sobre a principal motivação para o post de Michelle nas redes sociais, 34% dos eleitores disseram que é pelo desejo de ser candidata à Presidência no lugar de Flávio nas Eleições de 2026.

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Já outros 25% apontaram que Michelle quis se opor a alianças políticas com as quais não concorda, enquanto 16% dos eleitores acreditam que foi para responder a ataques e desrespeitos. Cerca de 4% disseram que é um pouco de todas as opções anteriores, 2% acreditam em outra motivação e 19% não souberam ou não quiseram responder.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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De qual lado da briga estão os brasileiros

Cerca de 42% dos eleitores disseram que tendem a concordar com Michelle sobre esse desentendimento, enquanto 18% estão com Flávio. Já 22% dos entrevistados não concordam com nenhum dos dois e 3% concordam com os dois em parte. Por fim, 15% não souberam ou não quiseram responder.

Escândalo do Banco Master

O levantamento também perguntou sobre o escândalo do Banco Master. Em um cenário estimulado, onde as opções são lidas pelo entrevistador, os eleitores que tiveram que escolher quem foi mais afetado negativamente – entre a família Bolsonaro, o governo Lula, STF, Banco Central, Congresso Nacional ou todos/nenhum deles. Veja a resposta dos brasileiros.

Lula lidera à reeleição em todos os cenários

A pesquisa desta quarta-feira, 15, também mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em todos os cenários contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros adversários em 2026. Veja o levantamento completo.

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.