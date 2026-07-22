Caso da demissão de Eduardo Bolsonaro recomendada pela PF e Green Card impactam campanha de Flávio

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A Polícia Federal recomendou a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por abandono de função. Após perder o mandato, ele permaneceu nos EUA e não reassumiu, gerando um processo administrativo. A decisão final é do Min. da Justiça, mas o caso já afeta sua imagem e a campanha do irmão, Flávio.

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A Polícia Federal recomendou a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação após a conclusão de um processo administrativo disciplinar por abandono de cargo. O tema foi abordado no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, com participação do repórter Daniel Gullino e do editor José Benedito da Silva (este texto é um resumo do vídeo acima).

Eduardo ingressou na PF por concurso público antes de iniciar a carreira política e se licenciou do cargo quando foi eleito deputado federal. Após perder o mandato, a corporação determinou seu retorno às funções. Como o ex-deputado permaneceu nos EUA e não reassumiu o cargo, foi instaurado um processo administrativo disciplinar por abandono de função. A área técnica da PF recomendou a demissão, mas a decisão final caberá ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva.

Qual é a situação funcional de Eduardo Bolsonaro?

Durante a participação no programa, Gullino explicou que Eduardo continuou residindo nos EUA mesmo após o encerramento do mandato parlamentar. Segundo o jornalista, a expectativa é de que, após a recomendação da área técnica da Polícia Federal, ele também perca o vínculo com a corporação.

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Ao comentar o episódio, José Benedito afirmou que o político tem acumulado fatos que acabam produzindo desgaste político para a campanha presidencial de seu irmão. “O Eduardo compete com o Flávio para ver quem gera mais notícias ruins para a campanha do próprio Flávio.”

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Na avaliação do editor, a atuação política de Eduardo no exterior tem provocado críticas inclusive entre aliados. “O Eduardo é o ‘embaixador das notícias ruins’ e o chefe do escritório informal de campanha de Flávio nos Estados Unidos.”

Segundo Benedito, parte das lideranças políticas ligadas ao grupo bolsonarista considera que essa atuação tem criado mais dificuldades do que benefícios para a campanha.

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O Green Card amplia o desgaste político?

José Benedito também analisou os efeitos políticos da autorização para permanência de Eduardo nos EUA. Segundo o editor, a coincidência entre o endurecimento das medidas comerciais americanas contra produtos brasileiros e a concessão do benefício ao ex-deputado produz uma imagem politicamente desfavorável. “A mensagem que isso passa é muito ruim: o mesmo governo que ataca a economia brasileira é o que considera o Eduardo um grande aliado e dá a ele o Green Card.”

Durante a análise, José Benedito lembrou que o ex-governador Ronaldo Caiado utilizou o episódio para criticar Eduardo e sua atuação em solo americano, associando o caso aos prejuízos enfrentados por exportadores brasileiros.

Quais podem ser os próximos desdobramentos?

José Benedito afirmou que Eduardo ainda manifesta interesse em disputar uma vaga de suplente ao Senado por São Paulo, mas observou que sua situação jurídica pode afetar essa pretensão. Para o editor, a sucessão de episódios envolvendo o ex-deputado mantém o tema no centro do debate político e acrescenta novos desafios ao entorno da campanha de Flávio.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.