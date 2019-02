Caso Bebianno: Embaixada na Europa é alternativa cogitada pelo governo

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) tenta negociar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, uma “saída honrosa” para a crise que se instalou no Palácio do Planalto. A ideia é tentar convencer Bebianno a aceitar a chefia de uma embaixada na Europa. Os destinos podem ser Portugal ou Itália.

Bolsonaro chegou a oferecer um cargo em Itaipu para Bebianno, mas o ministro se revoltou com o pedido e não quis abrir negociação. A proposta para mudar de país ainda está na mesa.

Pessoas próximas à negociação, porém, avaliam que Bebianno pode resistir a aceitar um posto que o coloque como subordinado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo.