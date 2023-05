Casal confirma extorsão, trabalho escravo e ameaça na CPI do MST

Em abril de 2021, VEJA contou a história do casal Nelcilene Reis e Ivan Xavier. Eles foram militantes do MST de 2016 a 2019, se rebelaram depois contra o movimento e, revoltados com o que viviam, expulsaram todas as lideranças do acampamento Marias da Terra, a 20 quilômetros do centro de Brasília.

O casal prestou depoimento hoje na CPI do MST, no Congresso Nacional. Nelcilene não apenas confirmou o que foi publicado por VEJA, como acrescentou vários detalhes do tratamento desumano que os assentados recebiam das lideranças do MST no acampamento.

Ela contou aos parlamentares episódios que testemunhou envolvendo crimes de extorsão, trabalho análogo à escravidão, ameaça e tortura. Afirmou que o casal se sentia como “massa de manobra” do MST e saiu do movimento pela forma como eram tratados. Ivan acompanhou o depoimento em silêncio, mas concordou com todas as palavras da esposa.

Alguns parlamentares da oposição chamaram o MST de movimento “criminoso” durante o depoimento de Nelcilene. Os governistas, no entanto, fizeram a defesa do MST.

