Casa de vereadora do PSOL é alvo de ataque a tiros em São Paulo

A vereadora e cientista social Carolina Iara (PSOL), 28 anos, foi alvo de um atentado a tiros disparados contra a sua residência na Zona Leste de São Paulo, na madrugada da última terça-feira, 26.

De acordo com ela, dois disparos foram efetuados da rua para dentro de sua casa por volta de 2h de ontem.

“Eu não ouvi porque estava com o fone de ouvido, mas minha mãe ouviu e me chamou. Pensei que fosse algum tiroteio na rua, mas não saímos de dentro de casa devido ao medo”, relatou ela a VEJA. “Saímos de casa somente pela manhã de ontem, e percebi duas marcas de bala: uma no quintal e outra no muro. Isso me pareceu que usaram o vão entre as grades do portão da minha casa para atirar”, prosseguiu.

Elas não se feriram. Após o episódio, a vereadora foi retirada de casa e está andando com escolta de seguranças. A parlamentar disse que o PSOL tomou medidas para reforçar a sua proteção.

Carolina vai prestar depoimento na Divisão de Homicídios de São Paulo nesta quarta-feira. “Não recebi nenhuma ameaça direta desde as eleições, mas creio que se trata de um crime político, de ódio, porque defendo as pautas LGBTQ+. Sou uma autoridade pública, uma parlamentar eleita e a polícia precisa investigar. Não pode haver outra Marielle”, declarou, referindo-se à parlamentar assassinada a tiros no Rio de Janeiro, em 14 de março de 2018, junto ao motorista Anderson Gomes.

Em seu primeiro mandato na Câmara dos Vereadores de São Paulo, Carolina é intersexo (quando uma pessoa nasce com características sexuais de ambos os gêneros), travesti, feminista e vive com HIV.

Ela é uma das covereadoras eleitas no mandato coletivo do partido, chamado de Bancada Feminista. As outras covereadoras são Silvia Ferraro, Paula Nunes, Natália Chaves e Dafne Sena.

Em novembro do ano passado, VEJA revelou que um atentado estava sendo planejado contra a deputada federal Talíria Petrone (PSOL) no Rio de Janeiro. As ameaças fizeram Talíria deixar o estado e ocultar seu paradeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as ameaças e o plano, que seria executado por um miliciano ligado ao Escritório do Crime.

No final de dezembro, a deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Renata Souza (PSOL), também registrou um boletim de ocorrência por receber uma ameaça de morte na internet citando o assassinato de Marielle e Anderson.