Cartilha orienta apoiadores de Paes a descolar de Lula no segundo turno

De olho em uma virada no segundo turno, a campanha de Eduardo Paes (PSD) tem uma estratégia cristalina: evitar ao máximo a nacionalização da disputa. O posicionamento parte do diagnóstico de que é quase impossível vencer o bolsonarismo no berço político do movimento. A vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no estado reforçou a cautela.

Correligionários começaram o trabalho de campo para tentar virar votos. Uma cartilha orienta a militância a manter distância da polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro. O material prega respeito ao voto nacional e aconselha: “Diga que dá para votar diferente para presidente e para governador”. O voto BolsoPaes é uma das apostas da campanha para o segundo turno.

A estratégia continua: “O voto para governador não é o voto para presidente. Não discuta Lula ou Bolsonaro. Essa briga não muda o voto de ninguém e não resolve o problema do Rio. Diga com tranquilidade: para presidente você vota em quem quiser”.

O material recomenda que os apoiadores do ex-prefeito carioca usem as redes sociais para tentar convencer indecisos: “Para achar essas pessoas, poste nos stories ou no status: Vota diferente de mim para presidente e ainda não decidiu o voto para governador? Quero conversar com você sobre o Rio”.

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Favorito nas pesquisas, mas derrotado nas urnas, em uma das maiores reviravoltas desta eleição, o ex-prefeito culpa a nacionalização da campanha e o voto casado para presidente e governador pelo revés sofrido no primeiro turno. Um dos mantras da campanha tem sido o de que não são Lula nem Flávio Bolsonaro que vão governar o Rio.

A missão de Eduardo Paes é especialmente difícil porque a nacionalização será a principal estratégia do adversário para crescer nas pesquisas e também porque, ao contrário da eleição municipal, que frequentemente fica circunscrita a problemas locais, a disputa estadual ocorre simultaneamente com a presidencial.

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Há ainda a chance de o segundo turno não ser realizado. Tudo vai depender do destino dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa decidir se vai anular a votação do ex-governador, que concorreu sub judice.